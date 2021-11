OSTAJE DO 2025. GODINE: Šef-dirigent Gabrijel Felc potpisao novi ugovor sa Beogradskom filharmonijom!

Šef-dirigent Gabrijel Felc potpisao je novi ugovor sa Beogradskom filharmonijom i ostaje na njenom čelu kao kapiten orkestra do 2025. godine, saopštili su iz Beogradske filharmonije.

Razmenu potpisa između Felca i Darka Krstića, v.d. direktora Beogradske filharmonije, pratila je posebna atmosfera uz ovacije filharmoničara, a sve to uoči generalne probe za večerašnji koncert na Kolarcu.

Peta sezona

- Ovo je već peta sezona kako sarađujemo sa našim dragim Gabrijelom i izuzetno smo zadovoljni trudom i radom koji je uložio u Beogradsku filharmoniju. To ste pokazali i vi prilikom glasanja sa impozantnih 93 odsto podrške, tako da nam je čast što potpisujemo novi ugovor za naredne tri godine sa našim šefom-dirigentom. Gabrijele, Beogradska filharmonija bira tebe, hvala što i ti biraš nas - rekao je Darko Krstić.

Felc se zahvalio za svemu.

- Najlepše hvala za sve, mi radimo zajedno vrlo emotivno i srećan sam što imamo još vremena da sarađujemo. Nadam se da ćemo imati odlične koncerte i bićemo zajedno u našoj novoj dvorani u Beogradu. To je naša sala koja je važna za kulturu i za Beogradsku filharmoniju koja će biti još kvalitetnija u novoj zgradi. Takođe, čestitam Darku što je izabran za direktora BGF - rekao je Gabrijel Felc.

Jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata

Podsetimo, Felc je otpočeo mandat šefa-dirigenta Beogradske filharmonije u sezoni 2017/18, a takođe je muzički direktor Dortmundske opere i šef-dirigent Dortmundske filharmonije. Jedan je od najistaknutijih nemačkih dirigenata sa svestranom karijerom u operskom i simfonijskom repertoaru, a poziciju šefa dirigenta ranije je vršio takođe u Štutgartu i Altenburg-geri.

Za četiri godine u Beogradskoj filharmoniji postigao je mnoge uspehe i značajno uticao na kvalitet orkestra u koji se zaljubio na prvi pogled davne 2009. kada je imao svoj debi. Predvodio je dva koncerta na otvorenom koji su postali najveći događaji ovog tipa u istoriji srpske muzike. Svetska kritika je posebno pratila i nagrađivala ne samo zajedničke koncerte već i respektabilno CD izdanje koje je ostvario sa filharmonijskim orkestrom. Felc je postao miljenik ostvarivši poseban odnos kako sa muzičarima tako i sa publikom, uz ispunjeno obećanje s početka mandata - da će naučiti srpski jezik.

Legendarni Zubin Mehta bio je specijalan gost prvog filharmonijskog koncerta na otvorenom 2017. godine zajedno sa Felcom, a četiri godine kasnije, povodom nedavnog nastupa sa orkestrom je izjavio: "Beogradska filharmonija je postala jedan od velikih evropskih orkestara. Treba da bude priznata svuda u Evropi i u svetu. Njihov šef - dirigent Gabrijel Felc je uradio izvanredan posao u poslednjih nekoliko godina. Ne mogu da se prepoznaju u odnosu na pre. Kao dirigent, veoma sam srećan svaki put kad se vratim i svi treba da podrže veličanstvenu Beogradsku filharmoniju".

Zadovoljni

Članovi Filharmonije ne skrivaju zadovoljstvo zbog činjenice da Felc ostaje deo njihovog tima.

- Šta je to što čini jedan vrhunski orkestar? Izuzetni svirači, produkcija, menadžment, programska politika, dirigenti, solisti, logistika? Sve to, naravno, ali još uvek nedostaje jedan deo u slagalici. Ličnost ili institucija šefa-dirigenta je onaj ključni momenat koji daje fizionomiju i karakter jednom simfonijskom orkestru. Izbor šefa dirigenta je zato i najdelikatniji zadatak sa kojim se susreće Filharmonija u određenim cikličnim periodima. Ovaj put je pred nama bila, čini se, nikad lakša odluka. Gabijel Felc je umetnik koji je uspeo da nenametljivo, uporno, profesionalno i stručno pomeri granice za koje smo mislili da su naš limit. Ubedio nas je da mi jesmo vrhunski orkestar, ali isključivo radom i izuzetno kvalitetnim koncertima. Ne pamtim ni jedno njegovo obraćanje bilo kom članu orkestra koje nije bilo sa poštovanjem i uvažavanjem. Njegove ljudske i profesionalne osobine ga čine savršenim izborom za naš orkestar. Mislim da je svako, za ovo vreme provedeno sa njim, postao bolji muzičar i bar malo bolja osoba. Da li ovaj čovek ima i nekih mana? Naravno, pa hiperaktivan je - rekao je za Kurir koncertmajstor Miroslav Pavlović.

Trombonista Igor Ranković kaže da je šef dirigent od krucijalne važnosti za jedan orkestar.

- On donosi kvalitet i stabilnost na duži period,i ako je odgovarajuća osoba za karakter orkestra,napravi se sinergija koja vremenom uzdiže orkestar na svaki način, i to se čuje.Mi čujemo, dirigent čuje,i publika čuje. Realno,za mojih 25 godina u orkestru nismo imali ovakog šefa dirigenta,koji je izuzetan muzičar, dirigent i ovoliko posvećen Beogradskoj filharmoniji. Zato nam je drago da se naš zajednički put nastavlja i za sledeće tri godine - kaže Igor Ranković.

Perkusionista Aleksandar Radulović kaže da je Felc ono što je Beogradska filharmonija dugo čekala i upravo ono što joj treba.

- Uvek sam pun samopouzdanja i radosti kada Felc radi sa nama. Čovek koji je naučio da govori srpski jezik kao i da piše ćirilicu, pokazuje bezrezervno poštovanje kako prema našem orkestru, tako i prema celoj zemlji. On nije samo dirigent. On je na prvom mestu čovek kome je stalo do nas na svim nivoima. Posebno u ovom tmurnom periodu, nakon odlaska Tase, konsoliduje nas i uliva nadu u bolje sutra. Uvek slobodan za savet, razgovor, pomoć... Gabrijel je reli vozač koji nas sigurno gari serpentinama teških i ujedno jedinstvenim vremenima za BGF. Ono što mene oduševljava je što smo za njega svi isti. Uvek me osokoli u razmeni mišljenja onim njegovim "kako vi mislite da je bolje, neka tako bude". Za mene je BGF sada sigurno mesto, a pored orkestra, produkcije, tehnicke sluzbe, Gabrijel nesebično daje sebe.Takvim pristupom i energijom je mene, lično, pridobio kao saradnika - ističe Aleksandar Radulović.

