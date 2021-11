JOVANA JEREMIĆ PITALA MARIĆA ZA NIGERIJKU KOJA SA NJIM ŽIVI: Udarila pravo u metu, a on priznao da li imaju intimne odnose!

Dr Jovan Marić bio je gost Jovane Jeremić u Jutarnjem programu gde je pričao o tome kako sin Mateja Matijević želi da ga izbaci iz stana.

Jovana je potom počela da postavlja škakljiva pitanja vezana za Nigerijku koja sa Jovanom živi u stanu. Na pitanje o Nigerijki, Marić odgovara u "Novom Jutru":

- Zašto bih vam odgovorio? Ona je kućna pomoćnica.

- Po gradu se priča da je robinja, da vam kažem direktno - rekla je Jovana Jeremić.

- Odakle vam tako blesava ideja? Mislio sam da ste vi inteligentna žena, ali sam se očigledno prevario - rekao je Marić.

Inače, Jovana je postavila pitanje Mariću da li sa Nigerijkom ima s*ksualne odnose, što je on demantovao.

"Šta me to pitate? Naravno da to nije tačno, šta mislite? Svi iz Afrike su sumnjivi? Ja njoj pomažem jer uplaćujem njeno studiranje na fakultetu. Ona nije prijavljena, pomaže mi oko kuvanja, ona je sedmo, osmo dete svojih roditelja, tamo je sirotinja", istakao je Jovan.

Kurir.rs/K.Đ.

