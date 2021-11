BRITNI SPIRS ODUVALA KRISTINU AGILERU: Bila sam 13 godina u agoniji, a tebi je teško o tome da pričaš! PUKLO DRUGARSTVO (FOTO)

Pevačica Britni Spirs odgovorila je na snimak koji je videla, gde njena nekadašnja prijateljica Kristina Agilera odbija da govori o prekidu starateljstva nad Britni.

Britni je rešila da ne ćuti, pa iako je Kristina svoj komentar na Tviteru napisala još u junu i podržala je, ovaj put nije bilo tako.

"Svaka žena mora da ima pravo na svoje telo, privatnost, prostor i sreću... Britni zaslužuje svu podršku i ljubav sveta", pisala je Kristina u junu.

foto: Printscreen/Instagram

"Da li ste Britni i ti imale neki razgovor posle svega?", pitala je novinarka nedavno, a Kristina je rekla da o tome ne može da govori, ali da je srećna zbog Britni.

"Volim sve koji su me podržali... Ali kada odbijaš da govoriš istinu, to je isto kao i laž! Bila sam 13 godina u koruptivnom sistemu, a ljudima je teško da o tome govore. Ja sam prošla kroz sve to! Svima koji su me podržali, hvala. Da, bitno mi je", istakla je pevačica na svom Instagramu kao odgovor Kristini.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

