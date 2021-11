VOLIM DA ISTERAM PRAVDU DO KRAJA! Tamara Dragičević otkrila šta joj najviše PRIJA, a evo zašto je bila u AMERICI!

Glumica Tamara Dragičević nedavno se vratila iz Amerike gde je promovisala film “Toma”.

Tamara je za Blic otkrila da ona voli da sve oko nje bude pravedno i da voli da istera pravdu do kraja.

foto: Dragan Kadić

- Neko sam ko voli da sve oko mene bude pravedno, da ono što ne bih sebi poželela, uradila, to ne uradim i drugome. Da se tako ne ponašam. Volim da isteram pravdu i znam da to nije uvek moguće i lako, ali nema veze važna je iskrenost. Mislim kada smo iskreni, otvorenog i čistog srca onda dolazimo i do pravde. To povezujem sa osećanjem pravednosti. Da ne budemo slepi, ali da ne ćutimo pred onim što mislimo da nije uredu i ono što osuđujemo.

Na pitanje kakve su reakcije publike posle premijernih izvođenja, Tamara kaže:

- Ljudima se mnogo sviđa predstava zato što je Nina Rejn napisala relaističan, dirljiv i uzbudljiv komad pun preokreta. Ljudi koji su gledali baš to kažu da sve vreme drži pažnju, što za pozorišta nije loše. Mora da im se održi pažnja, da im bude uzbudljivo da bi se ponovo vratili u pozorište. Da vratimo tu publiku koja je nažalost izostala.

Petar i Tamara su se nedavno vratili iz Amerike, gde su imali premijeru filma “Toma”, a za njih svako putovanje predstavlja novo iskustvo.

- Putovanja su beg od svakodnevnih obaveza, napetosti i načina života koji vodimo. Ne možete da ostanete imuni na raznorazne spoljašnje pritiske - na poslu, u saobraćaju, rokove, konstantno zvonjenje telefona. Kad idemo na putovanje, isključivo smo posvećeni jedni drugima. Prija mi kad ugasim telefon i nekoliko dana nisam dostupna. Uvek se odmaramo u prirodi ili nekom novom gradu, tako se najbrže regenerišemo za sve ono što nas čeka kad se vratimo u Beograd - rekla je ranije Tamara.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic/M.M.

Bonus video:

01:55 KUPILA PATIKE PREKO INTERNETA, PA DOŽIVELA PRAVI ŠOK! Naša sugrađanka sve uredno platila, a onda OTKRILA STRAŠNU PEVARU!