BERČEK NIJE HTEO NATAŠI NINKOVIĆ DA DOZVOLI DA SNIMA FILM SPASITELJ! Popustio je posle 20 viskija, a plašio se jedne stvari

Prve asocijacije na reditelja Predraga Gagu Antonijevića jesu hit serija "Ubice mog oca" i film "Dara iz Jasenovca". Međutim, životna priča jednog od najznačajnijih Srba u Holivudu uzbudljivija je od svakog filmskog scenarija, što je otkrio u ispovesti za Kurir. Prvu veliku ulogu reditelj je dao Nataša Ninković u filmu "Spasitelj".

"Ni sam ne znam kako sam dobio da radim "Spasitelja". Bio sam s "Malom" gost na prvom festivalu u Šangaju. Film je dobro prošao, a tamo je bila Džet Jang, predstavnik kompanije Olivera Stouna. Videla je taj film i rasplakala se. Rekla mi je da moramo da uradimo film o silovanim ženama u Bosni. Ona je mislila na silovane muslimanke. Stigao je poziv da dođem na sastanak kod Stouna. I, dobio sam jedan scenario, koji je bio loš. Glavna junakinja je bila novinarka, koja u Bosni nailazi na logore u kojima su Srbi klali svinje i muslimane i tako dalje... Gledao sam šta da radim, ali nisam mogao svoju dušu da prodam. Supruga mi je rekla: "Prati svoje srce." I ja odbijem. Mislio sam, neću više ništa da radim sa njima, kad - za dve nedelje stiže novi scenario. To je kasnije postao "Spasitelj". Video sam, ima tu vojnik, hrani bebu, biće filma... Lik Nataše Ninković tu nije postojao. Od silovane muslimanke došli smo do Srpkinje. Uspeo sam da izguram tu priču da bude balansirana, a to ne bih mogao da nisam imao leđa Olivera Stouna", priseća se reditelj.

On je glavnu ulogu dao Nataši Ninković.

"Postoji istinita anegdota tokom kastinga za glavnu žensku ulogu. Nataša je izabrana od 86 prijavljenih kandidatkinja za ulogu Vere. Na audiciji je probudila svojom glumom uspavanog Denisa Kvejda... A onda je trebalo da ubedimo tadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta Aleksandra Berčeka da pusti glumicu pripravnicu na snimanje holivudskog filma. Nije hteo da je pusti, ponavljao je da će da mu upropaste dete ako je odvedu u Ameriku. Popustio je posle 20 viskija...", ispričao je reditelj.

