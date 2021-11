BOSONOGA I SA MARAMOM PREKO GLAVE: Glumica je devedesetih ŽARILA, iza sebe ima 4 PROPALA BRAKA, a sad izgleda neprepoznatljivo!

Glumica Đina Dejvis (65) oduvek je smatrana jednom od najpametnijih i najlepših žena sveta, a ovih dana paparaci su imali retku priliku da je fotografišu i to u neobičnom izdanju.

Đina iza sebe ima 40 godina blistave karijere, a takođe je i mama troje dece. Mnogo puta su je kritikovali što je decu dobila u poznim godinama - ćerku Alize dobila je kad je imala 46, a blizance Kijana i Kaisa kada je imala 48 godina.

foto: Profimedia

- Mislim da imam sreće što sam ih dobila tako kasno jer sam imala dosta vremena da se promenim i sazrim. Da sam ih dobila kao mlađa, bila bih ona grozna mama koja se stalno meša u život deci - rekla je glumica za "The Guardian".

U okviru intervjua prisetila se i brojnih drugih predrasuda sa kojima se suočavala, između ostalog i zbog inteligencije i visine.

foto: Profimedia

- Momci nisu hteli ni da me pogledaju. Prvi put me je jedan dečko pozvao na sastanak tek u trećem razredu srednje škole i tada sam pomislila: "To je to, sad ću početi da izlazim". Ali više niko nije želeo da izađe sa mnom, ni taj dečko, ni bilo ko drugi - požalila se svojevremeno Đina koja je srednju školu završila u Švedskoj, gde njena visina od 183 centimetra i IQ 140 mladićima nisu smetali, za razliku od Masačusetsa.

Prošlog meseca "Page Six" je pisao da je glumica konačno okončala svoju dugogodišnju brakorazvodnu parnicu s bivšim suprugom. On je bio njen četvrti suprug, a zajedno su bili 16 godina i imaju troje djece.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./The Guardian/PageSix

