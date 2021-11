LAKO JE MENI DA BUDEM SELJAK! Nenad Jezdić otvorio dušu o životu u Zabrdici kod Valjeva, tvrdi da jednog NIJE DOSTOJAN!

Glumac Nenad Jezdić priznaje da mu je drago što je napustio grad, a da ga poljoprivredni poslovi čine zadovoljnim.

foto: Vladimir Šporčić

- Lako je meni da budem seljak, doduše ja se baš trudim. Nisam neko ko se lišio elemenatrnog truda. Često spomenem to: “Kadar stići i uteći i na strašno mesto postojati”. Eto to je isto kao i sa monodramom “Knjiga o Milutinu”, koja je trajala sat i po vremena pred publikom. To je strašno mesto. Isto tako strašno je i gore preteći sušu, nevreme. Preteći prirodu na neki način. Ali meni je sve to mnogo lakše nego autentičnim seljacima koje ja poznajem. Ograđujem se da bilo šta pričam na tu temu. Selo jeste malo moja romantičarska pobuda. Selo jeste neki idealan svet po mom doživljaju i nadzorima života. Ali u poslednje vreme izbegavam da sebe svrstavam i ravnjam sa onim pravim seljacima. Nisam dostojan toga - kaže za Blic Nenad Jedzić.

Prema Jezdićevim rečima u selo je poslednjih dvadesetak godina ulagao svu svoju životnu energiju, svoj misaoni svet i najkreativniji svoj svet...

- Meni je drago da će i Milutin i ova monodrama da postanu deo sveta koji gradim, da ga zaokruže i učine još celovitijim. Milutin je još jedan novi razlog da verujem kako ne treba da odustanem od tog sveta. Milutin me snaži - rekao je između ostalog Nenad, dodajući da je njegov pamflet preko potreban našem, a i svakom drugom narodu koji strada poput Milutina. Važno je i to koliko taj čovek pati za onim potencijalima, za mogućnostima koje zbog ratova selo nije doživelo - rekao je on.

foto: Vladimir Šporčić

Glumci su uvek u stresu, pa na pitanje koliko to utiče na zdravlje, psihu, Jezdić odgovara:

- Ne znam odgovor da dam. Mi živimo takvim životom jer nismo svesni potencijalnih posledica. Ali, ako je čovek u miru sa sobom i sa svojim najmilijima i najneposrednijim okruženjem, onda njemu posao i obaveze ne mogu ništa. Pogotovu ako čovek radi posao koji voli. A ja radim posao koji volim. Izuzetno ga volim. Baš se osećam ispunjenim, radnosnim i srećnim. Nedavno sam sa jednim drugarom pričao... Kada bi me sada neki vrhunski autoritet istine i spoznanja postavio ispred sebe i kada bi me pitao da li sam srećan, ja bih mu odgovorio: da.

foto: Vladimir Šporčić

