DETE NAM JE NA PRVOM MESTU, SUPRUG I JA NISMO ZVEZDE: Naša glumica progovorila o porodici, a ovo smatra najpametnijim potezom ikad

Glumica priznaje da je potrebno da se vodi računa o mentalnom zdravlju i da bi o tome trebalo što više da se govori.

Ulogom Vesne Đurić u “Crnoj svadbi” Borka Tomović privukla je pažnju javnosti s obzirom na to da je ljubitelji domaćih serija nisi do sada imali prilike da je gledaju u ovom žanru. Kako kaže, sa uzbuđenjem je prihvatila poziv reditelja Nemanje Ćipranića.

foto: Zorana Jevtić

- Nisam ništa slično radila. Kada sam pročitala scenario, bila sam izuzetno uzbuđena jer sam videla da će ovo biti nešto nesvakidašnje na našoj TV, što može da se meri sa uzbudljivosti samog scenarija sa svetskim serijama koje su sada u ekspanziji. Tako da moj lik i sve ono što se dešava je bilo inspirativno da radim - kaže za Blic Borka Tomović koja napominje da je tiler sa momentima horora posebno dalo draž, ali i saradnja sa rediteljem i samom glumačkom ekipom bila posebno divna.

Prema njenim rečima njen lik u seriji i privatno se potpuno razlikuju.

- Vesna i ja smo različite. Ovo je žena koja je živela u senci svog supruga koji je zvezda u tom trentuku. Naravno, svi glumci kada rade ulogu oni traže inspiraciju u realnom životu, što je bio slučaj i kod mene. Vesna baš nema veze sa mnom, ali ima sa mojim prijateljima. To je bila jedina naša konekcija - napominje Borka.

foto: Zorana Jevtić

Šarmantnu glumicu je domaća publika zavolela kao psihoterapeutkinju Vanju u seriji, a Borka nam je otkrila da je posećivala seanse stručnih lica.

- Nije to danas tolika tabu tema. Išla sam kod teraputa i to smatram svojom najpametnijom odlukom koju sam donela u životu. I svakome ko se nalazi u nekoj krizi ili mu je potreban lični rad na sebi poručujem da ode na psihoterapiju. Postoji mnogo terapijskih pravaca tako da je potrebno da svako pronađe ono što je njemu lično najbliže. Msilim da je tearpija neophodna i to je nešto što će mene kroz ceo život pratiti. Da ću sigurno raditi na sebi, na svojim problemima kroz terapijski rad- iskrena je ona.

Za razliku od serije “Crna svadba”, koja ima deset epizoda, telenovela “Istine i laži” imala je osamdeset više. Rad u hiperprodukciji Borki je doneo, kako kaže, jedno novo iskustvo.

- Kada sam prihvatila Vanju, meni je bilo zanimljvo što je ona tarapeut. Bilo je interesantno da se o terapiji kao temi i o psihološkoj pomoći kod nas priča. Čini mi se da je Vanja ušla u domove i srce ljudi, pa ta tema postala mnogo prihvatljivija. Mislim da je mentalno zdravlje jedna od tema o kojoj se nedovoljno govori. Volela bih da to ljudi smatraju kao odlazak kod bilo kog doktora. To me je pre svega privuklo da prihvatim tu ulogu, a sa druge strane hiperpodukcija vam daje brzinu rada, ozbiljnu koncetraciju posvećenast u tom trentuku. Iskreno, mom biću više odgovara studiozni rad i ozbiljne pripreme i da kroz deset epizoda ispričamo priču - rekla je Borka.

foto: Damir Dervišagić, Facebook screenshot

Borkin nevenčani suprug je odbojkaš Novica Bjelica. Glumica kaže da za njih dvoje ne može da kaže da su zvezde.

- Ne bih nas nazvala zvezdama, jer smo mi ljudi koji vole posao koji rade - kaže ona, dodajući da su jedno drugom podrška u svemu.

- Novica i ja smo dugo zajedno. Upoznali smo se kao glumica i odbojkaš. To su profesije koje su oboma važne i neophodno je da se međusobno razumemo. I mi to uspešno radimo. Ja imam mnogo razumevanja kada on ima utakmice pa preuzmem veći deo oko deteta, a kada sam ja na snimanjima onda je sve to na njemu - otkriva ona dodajući da im je dete apsolutni prioritet u životu.

- Dete nam je na prvom mestu i sve se uklapa prema tome - naglašava Borka.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Blic)

