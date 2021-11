ČUVENA GLUMICA (94) SE SUDI SA ROĐENIM SINOM, A POMINJE SE I MAFIJA: Otkrila ISTINU o odnosu sa dečkom (34) kome daje NOVAC

U vreme svojih glumačkih vrhunaca, italijanska glumica Đina Lolobriđida bila je poznata kao najlepša žena na svetu.

Legenda italijanskog i evropskog filma i jedna od najlepših žena ikada Đina Lolobriđida unajmila je advokata specijalizovanog za raskrinkavanje mafije kako bi se na sudu obračunala sa rođenim sinom i povratila kontrolu nad svojim bogatsvom od 35 miliona funti.

Ova 94-godišnja dama, koja je na vrhuncu svoje karijere proglašena najlepšom ženom planete, angažovala je uticajnog advokata Antonija Ingroju kako bi joj pomogao u pravnoj borbi protiv njenog sina Milka Škofiča.

Škofič optužuje 34-godišnjeg asistenta svoje majke Andrea Pjacolu da ju je prevario, a prošlog meseca je dobio sudsku presudu, te Lolobriđida svoj novac sada može da koristi samo za svakodnevne troškove, bar dok se pravni sporovi protiv Pjacole ne reše.

Glumica se pojavila na italijanskoj televiziji u nedelju, kroz suze rekavši da je "ponižena" i da zahteva "legitimno pravo da ostari, a da ne bude opljačkana" i da bi sud trebalo da je "pusti da ostari i umre u miru".

Inače, publika nema prilike da često vidi Đinu u javnosti, pa je većina bila iznenađena izgledom ove vremešne dame - ona se pojavila u plavoj bluzi sa printom i upadljivom tirkiznom ogrlicom, te sa natapiranom, kratkom kosom u boji čokolade, a malo ko bi pogodao da se ova dama bliži 100. godini.

"Ne zaslužujem ovo. Nisam učinila ništa loše, ali moja porodica je besna na mene i neće me ostaviti na miru. U mojim godinama trebalo da imam malo mira, ali ja ga još nemama. Imam pravo da živim i d aumrem u miru", rekla je ona za italijanski Rai1.

Inače, Lolobriđidina veza sa Pjacolom datira najmanje jednu deceniju, kada je on u svojoj 24. godini postao njen vozač. Kasnije je unapređen u njenog pomoćnika, pa u njenog menadžera, pre nego što se preselio sa svojom partnerkom kod glumice. Godinama su kružile spekulacije o tome koliko je par postao blizak, a Pjacola se često pojavljivao sa Đinom u javnosti, uvek je državši za ruku.

Slučaj protiv njega datira iz 2015. godine, kada je optužen da je preuzeo kontrolu nad firmom Visi D'arte koja upravlja glumičinom imovinom i koristio ju je da bi prodao tri luksuzne nekretnine i kupio sprotski automobil Ferrari. On je optužen da je koristio bankovne račune na ime svojih roditelja kako bi na njih prebacio na hiljade evra od bogatstva filmske zvezde. Najnoviji pravni slučaj odnosi se na 350 umetničkih dela i antikviteta vrednih oko 250 hiljada funti za koje je Pjacola optužen da ih je prodao bez Đininog znanja.

Uoči slučaja, Škofič je podneo zahtev za blokadu imovine italijanskom Vrhvnom sudu, kako njegova majka više ne bi poklanjala istu. Početkom oktobra sud je presudio u njegovu korist nakon što su dobili dokaze o tome da Lolobriđida ima "oslabljen osećaj za stvarnost" i da je podložna eksploataciji. Sudije su presudile da Đina može da zadrži kontrolu nad svakodnevnim troškovima, ali da treba da bude sprečena da upravlja najvrednijom imovinom, bar dok se slučaj protiv Pjacole ne završi.

Nakon ovakve presude Lolobriđida je angažovala Ingroju. "Ja sam njen advokat jer me je tražila i osetila potrebu da ima nekog ko bi se borio uz nju. Godinama sam se borio protiv mafije i u istom duhu ću to raditi i za Đinu Lolobriđidu", rekao je on za Rai1.

Glumica je u televizijskom intervjuu istakla da Pjacolu gleda "kao sina" i da je svojoj ćerki čak dao ime po njoj. Dodala je i da je on njena "sreća" koja joj je pomogla da napreduje nakon što se otuđila od Škofića.

"Život je moj i ja odlučujem šta ću da uradim sa njim. To što dajem poklone Andreu i njegovoj porodici je neđšto što treba da se tiče samo mene i niko drugog", prokomentarisala je.

Škofič je posle ovakvog obraćanja svoje majke, demantovao tvrdnje da je pokrenuo sudski postupak protiv majke, rekavši da sve što radi, radi da bi je zaštitio.

Ovo nije prvi put da je muškara blizak Lolobriđidi optužen da pokušava da joj ukrade deo bogatstva. Pre nekoliko godina ona lično je optužila svog bivšeg partnera Havijera Riga Rafolsa da je na prevaru sklopio brak sa njom kako bi nasledio njen novac. Slavna Italijanka je sa ovim 58-godišnjakom bila više od 20 godina u ljubavi, a par je navodno planirao da se venča, ali do ceremonije nikada nije došlo jer ju je Lolobriđida otkazala. Rastali su se 2007, ali je španski biznismen uspeo da sklopi brak sa njom 2010. preko punomoćja, pritom plativši jednoj ženi da glumi Lolobriđidu na venčanju u Barseloni. Čitava farsa otkrivena je tek 2013, a Rafols je optužen za prevaru i falsifikovanje.

(Kurir.rs/A.M.)

