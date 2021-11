STIGAO NASTAVAK BESE: Crvenim tepihom prošetale zvezde druge sezone, Relja došao u pratnji Nikolije, Milan Marić kasnio

Pre televizijske premijere, prve dve epizode serije "Besa 2" članovi ekipe i novinari pogledaće večeras u Domu sindikata.

foto: Stefan Stojanović

Sa malim zakašnjenjem, pojavio se i glumac Milan Marić.

foto: Stefan Stojanović

Crvenim tepihom pre projekcije prošetali su autori ove priče i glumci Raša Bukvić, Hana Selimović, Milan Marić, Milica Gojković i mnogi drugi.

1 / 35 Foto: Stefan Stojanović

Relja Popović je prvi stigao u pratnji supruge Nikolije.

- Deca su u sigurnim rukama. Nikolija i ja smo bili fanovi serije. Moja uloga je veoma zanimljiva - rekao je Popović.

foto: Stefan Stojanović

Druga sezona serije, krimi trilera povezuje osam zemalja i glumce sa različitih prostora. Nastala je u produkciji Adrenalina i Telekoma Srbija i prva serije iz Srbije koja je snimana u Estoniji i to na lokacijama koje su koristili poznati svetski reditelji poput Andreja Tarkovskog i Kristofera Nolana.

foto: Sergej Radović

"Neće ovo biti potpuno nova priča. Nastavljamo tamo gde smo stali kroz dve ili tri godine. Sada će priča biti malo šira i neće se ticati samo Uroša, Petrita i Dardana, nego su tu i novi mladi junaci. Veću ulogu u seriji će imati Milan Marić, kao i njegova devojka Milica Gojković, Relja Popović, kao i mladi albanski glumci sa Kosova Florist Bajgora, Tristan Halilaj i Gezin Žerhaj. Druga sezona je priča o sukobu dve generacije. Jedne koje odlazi, a to je pedeset plus, i one koja dolazi, a ima tek dvadesetak godina", otkrio je za Kurir reditelj, scenarista i jedan od tvoraca ovog ostvarenja Igor Stoimenov.

foto: Sergej Radović

Gledaoci nove epizode mogu da prate od 27. novembra subotom i nedeljom od 21h na SUPERSTAR, a nekoliko dana kasnije, 1.decembra, i na PRVA TV.

Kurir.rs

