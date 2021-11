NIJE MI TO BIO PROBLEM, MOJ LIK JE NOVA LEPTIRICA! Mina Sovtić za Kurir o vrelim scenama u CRNOJ SVADI i novoj ulozi u seriji BESA

Raskoš svog talenata pokazala je već prvom ulogom u seriji "Koreni", potvrdila ga u "Crnoj svadbi", a gledaćemo je i kao veliko pojačanje druge sezone "Bese", nastale u produkciji "Adrenalina" i Telekoma Srbija.

Mina Sovtić, naslednica Anice Dobre, glumice, i Miodraga Miće Sovtića, biznismena, predsednika FK Dorćol i čuvenog beogradskog šmekera, pokazala je novim ulogama da je hrabra i samo svoja. Za Kurir s Minom razgovaramo o "Besi", čija druga sezona za vikend počinje svoj život na Superstar kanalu, zatim na Prvoj, kao i o njenim izazovnim scenama s kolegom Filipom Đurićem u "Crnoj svadbi".

Stižete kao pojačanje nove sezone serije "Besa"...

- Čula sam lepe stvari o "Besi". Kada sam dobila ulogu, odlučila sam da pogledam prvu sezonu. Mogu da kažem da je to priča koja se tiče svih nas i realnosti u kojoj i živimo. Dobro je odrađen zaplet. Kasting je sjajan i zadovoljstvo je biti deo ovog projekta.

Kakva je vaša ulogu?

- Ne mogu da pričam previše o svojoj ulozi (smeh). Najviše scena imam s Milošem Timotijevićem. Pričam najviše na nemačkom jeziku.

Odrasli ste u Nemačkoj. Da li ste malo zaboravili nemački jezik?

- Nisam. Nisam imala komplikovane replike. Znate, ja nemački pričam skoro kao maternji jezik.

Kad smo razgovarali nakon premijere serije "Žigosani u reketu", rekli ste mi da nemate ambicije da gradite karijeru u Holivudu...

- Nisam rekla da se tamo ne vidim, ali nemam pretenzija, već, ako se desi, desiće se. Sad se dosta stranih projekata snima u Srbiji, pa je to šansa za naše glumce da zaigraju. Imala sam prošle godine šansu da igram u jednom američkom filmu, što je bilo jako zanimljivo. Nekako se više vidim na engleskom govornom području, a ne nemačkom. Evropa me više zanima u životu, a ne Amerika.

Gledali smo vas u seriji "Crna svadba". Kakvo je to bilo iskustvo za vas?

- Obožavam tu tematiku. Volim celu ekipu koja je bila deo tog projekta. Osećali smo se na setu prijatno. "Crna svadba", kao i "Besa", nisu kopija nekih stranih serija već predstavljaju nešto vezano za našu kulturu. Moj lik u "Crnoj svadbi" Nemanje Ćipranića je neka leptirica nove generacije.

Da li su vas iznenadili komentari povodom vaše ljubavne scene?

- Za tu scenu sam dobila samo pohvale - da je to što sam napravila hrabro i opravdano radnjom. Nekako sam se tako i osećala. Nije mi to bio problem. U 21. veku je to nešto što i ne treba da se komentariše.

Na kraju, držite li besu (svoju reč)?

- U principu držim svoju reč, osim kad je dijeta u pitanju (smeh).

