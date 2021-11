HUMANITARNA ORGANIZACIJA NAOMI KEMBEL POD ISTRAGOM: Manekenka milione trpala sebi u džep, a sirotinji delila po koju hiljadu?!

Dobrotvorna organizacija čiji je osnivač manekenka Naomi Kembel nalazi se pod istragom zbog lošeg upravljanja finansijama, odnosno koršćenje novca za humanitarne svrhe na svoje lične potrebe, prenosi "The Guardian".

Naime, Naomi Kembel je 2005. godine osnovala dobrotvornu organizaciju "Fashion For Relief", koja spaja modu i filantropiju.

Organizacija je stvorena sa ciljem prikupljanja sredstava za decu koja žive u siromaštvu i nevoljama širom sveta, a kako se navodi, tokom godina prikupila je milione u dobrotvorne svrhe kroz svoje dugogodišnje humanitarne modne revije.

Istraga ispituje da li su supermodel i njeni kolege poverenici (ima ih troje, pored manekenke) "pravilno koristili svoje zakonske dužnosti i odgovornosti prema zakonu o dobrotvornim organizacijama".

Tokom istrage biće ispitane uplate koje je dobrotvorna organizacija izvršavala, razmotriće potrošnju novca iz organizacije, uključujući potencijalno nedolično ponašanje i loše upravljanje, kao i nepodnošenje zakonskih godišnjih računa na vreme.

Godine 2019. organizacija se udružila sa fondom gradonačelnika Sadika Kana za London kako bi podržali mlade sa niskim primanjima. Iste godine je održana reviju na Londonskoj nedelje mode, u Britanskom muzeju, nakon koje je sledila gala večera sa aukcijom umetnosti.

Međutim, niko nikada nije pomenuo koliko se novca prikupilo te večeri, ali su zato mediji pisali da je Naomi Kebmel "jednom revijom spasila svet".

Dobrotvorna organizacija tek treba da objavi svoje račune za 2020. godinu, koji kasne više od 178 dana. Poslednji objavljeni izveštaja ove dobrotvorne organizacije pokazuje da je do pomenute humanitarne revije u Londonu prikupljeno 1.722.000 evra, većinom putem sponzorstava.

Prema računima, 1.895.648 evra od toga potrošeno je na organizovanje dobrotvorne akcije i plaćanje PR-a i drugog osoblja. Čini se da je samo 6.509 evra dato u humanitarne svrhe.

Računi za 2019. takođe otkrivaju neobično velike troškove poverenika. A prethodne godine, dobrotvorna organizacija je potrošila 126.297 evra na naknade poverenicima i 27.148 evra na troškove.

Komisija za finansijska istraživanja u privatnim razgovorima sa "Fashion for Relief" više od godinu dana raspravlja o "nizu regulatornih problema", uključujući kasno podnošenje računa, kao i korišćenje novca u druge svrhe koje se ne tiču same organizacije. Do sada se po ovom pitanju nije oglasila manekenka, kao ni njena organizacija.

Kurir.rs/A.A./The Guardian

