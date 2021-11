NE ZANIMA ME POPULARNOST! Popularna glumica čezne za izazovom: TEK ME ČEKA ŽIVOTNA ULOGA!

Glumica Danica Todorović istakla je da njeno vreme tek dolazi, te da iako je prepoznatljiva po ulogama u popularnim serijama, očekuje ulogu svog života.

- U principu teško je glumiti sestru i doktorku, posebno u "Urgentnom centru" gde smo imali mnogo susreta sa krvlju. Mene dosta prati ta dramska medicina, pa se trudim da svaki lik igram drugačije - kaže Danica Todorović u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

- Mi smo imali obuku u Hitnoj, a sa nama je stalno doktorka koja nam pokazuje kako i šta bi trebalo da radimo.

Glumica je navela da će njena idealna uloga tek doći, a ono što bi joj bio poseban izazov jesu uloge koje nose jake emocije.

- Mislim da će uloga koja mi je najdraža tek doći. Smatram da nisam još dobila zadatak koji bi bio veliki izazov za mene. Zahtevne uloge su mi izazov, ono što sada radim ne treba neki veliki emotivni aganžman, drago mi je kada primetim da gledaoci prepoznaju lik koji tumačim - kaže Danica Todorović.

Glumica je naglasila da ne čezne za velikom popularnošću.

foto: Kurir televizija

- Ne čeznem za nekom velikom popularnošću, sada je to umereno, ne opsedaju me i to mi je najveća sreća - kaže Danica Todorović, glumica.

Ono što je posebno interesantno u poslednje vreme je što se Daničina uloga u seriji "Dinastija" potpuno razlikuje od svega do sada viđenog u Srbiji.

- Drugačija je pojava lika, jer je lik iz jedne serije prešao u drugu. Nađem se u tim teškim situacijama i traumama kao sestra Stana iz "Urgentnog". Držala sam besplatne škole glume i to mi je nekako obeležilo to što je jedna od mojih učenica sada jedna od glavnih likova u "Dinastiji"

Kurir.rs

Bonus video:

01:39 NISU NAS PODRŽAVALI: Pejović progovorio o preprekama sa kojima su se on i Biljana suočavali tokom veze!