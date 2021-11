MUŠKARCI KOD NAS IMAJU VEĆE HONORARE! Hana Selimović iskreno o ulogama i PREDRASUDAMA o Relji Popoviću!

Hanu Selimović nastavlja svoju ulogu inspektorke Divne u drugoj sezoni “Bese”, gde će publika moći više da upozna njen lik.

Ona je za Blic otkrila koliko je bitno da konstantno radimo na sebi, kao i da je sasvim prirodno da kada naiđemo na prepreke potražimo stručnu pomoć da bismo nastavili dalje.

- Divna će dobiti znatno veći prostor, u smislu ne pratimo samo njenu profesionalnu liniju, već se bavimo i nekim drugim aspektima njenog života. Ova sezona je dala prostor za igru koja je slojevitija i bogatija nego što je bilo ranije - kaže Hana i dodaje:

- Mislim da je važno da u 2021. godini postoje značajni ili ključni ženski likovi. Mi oblilujemo serijama koje centriraju muškarce, a žene uvek stavljaju u neki prostor nakita. A u “Besi” to nije slučaj i zato mi je drago da sam deo ovog lika.

Ona se osvrnula i na to zašto sve češće odbija uloge i na osnovu čega uopšte bira kom će se projektu priključiti.

- Svi su aspekti bitni za biranje uloge, pogotovo ako je u pitanju glumica. Mi danas nemamo jednako velike honorare kao muške kolege, tako da to nije apsekt koji je zanemarljiv u bilo kom smislu. Diskriminacija i na tom planu postoji. Takođe tu je još aspekata kao scenario, kolege, saradnici, ali i naravno uslovi u kojima ću raditi, a koji moraju da budu dostojanstveni i jednaki onima koje imaju moje muške kolege - ističe mlada glumica i poručuje da nikad ne razmišlja o propuštenim prilikama:

- Ne kajem se ni zbog čega što sam uradila. Odbijala sam stvari iza kojih sam osećala da ne mogu da stojim, kako i uloge, tako i nagrade. Živimo u jednom licemernom vremenu i društvu koje tretira spoljašni apekat stvarnosti koji nema veze sa realnošću. U tom smislu se trudim da stvari koje biram budu one iza kojih mogu da stojim, ne samo kao glumica, već i kao osoba.

Glumica ne krije da joj se ne dopada što živimo u društvu u kom žene moraju da se fizički menjaju kako bi zadovoljile neku vrstu standarda.

- Naravno da treba da vodimo računa o sebi koliko je to moguće, ali treba i da volimo sebe. To je ključ, da prihvatamo sebe onakve kakvi jesmo. To je stvarno važno s obzirom na to da živimo u društvu koje često stavlja žene u poziciju da moraju mnogo da se menjaju da bi zadovoljavale neku vrstu standarda. Ja ne znam koji su to standardi, ali moji su da volim mirno da legnem u svoj krevet.

Hana Selimović otkriva da je u svojim tridesetim godinama naučila da je najvažnije da naučimo da poštujemo i volimo sebe, da bismo bili ispunjeni i srećni u životu.

- Taj proces nije jednostavan, ja i dalje radim na tome. Nisam sigurna da li uspevam na najbolji način da izađem na kraj uvek, ali ulažem trud, tako da taj proces nije završen i nadam se da ću izvojevati neku vrstu pobede - iskrena je glumica koja ne krije da u teškim životnim trenucima ide na psihoterapiju:

- Mislim da je to vrsta higijene koja je kao i svakodnevna higijena, poput estetskog vođenja računa o sebi. Ne libim se toga i mislim da je jako važno da na neki način počnemo otvoreno da govorimo o tome da je to nužnost i da je to nešto što je normalno. Vreme u kojem živimo je neobično i dosta stresno i teško, tako da mislim da ja jako važno ohrabriti ljude da potraže stručnu pomoć onda kad je to neophodno. To nije nikakva sramota i nikakav tabu, već neodvojivi deo brige o sebi.

U nastavku “Bese” ulogu je dobio i reper Relja Popović, za koga Hana kaže da je se sjajno snašao kao glumac.

- Relju sam poznavala ovlaš pre ovoga, jer je studirao na Akademiji na kojoj sam u jednom trenutku radila kao asistent. U međuvemenu je napravio karijeru, pa sam ga videla u nekom drugom svetu, iako je imao par uloga koje su bile dobre. Lagala bih kad bih rekla da nisam došla sa nekom vrstom predrasuda na snimanje sa njim, ali sam bila jako iznenađena i obradovala se koliko je pristojan i talentovan mladić. Veliko mi je zadovoljstvo što smo sarađivali i nadam se da ćemo još neki put.

