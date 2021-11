OVO SU RODITELJI LEDI GAGE KOJI SE RETKO VIĐAJU: Žive povučeno, ali njen otac je uspeo da razbesni JAVNOST i navuče veliku MRŽNJU

Džozef Džo i Sintija Džermanota su roditelji pevačice i glumice Ledi Gage, a koliko se o njima retko piše, toliko se retko i viđaju u javnosti.

Život Ledi Gage je pravi primer one krilatice "preko trnja do zvezda". Znala je šta želi u životu, ali je i znala da to toga neće lako doći.

Odlučila je pažnju skrenuti na sebe na najekstravagantnije moguće načine - svi se sećamo kultne haljine od sirovog mesa, prisilnog povraćanja na koncertima ili spotova koji su definitivno bili izvan okvira vremena kada su izlazili.

Kao što joj je i cela karijera neobična, tako joj je i detinjstvo bilo daleko od normalnog te je većinom od svojih vršnjaka bila neshvaćena.

"Počela sam svirati klavir s četiri godine. Mnogi su mojim roditeljima govorili da sam čudo od deteta jer sam izvanredno izvodila najteže kompozicije Baha, Betovena i Šopena, ali oni u to nisu verovali. Mislili su kako sa mnom nešto nije u redu i da sam čudna jer mi nikada nije bilo zanimljivo da provodim vreme s ostalom decom. Bila sam tiha, povučena, jedno su me vreme čak vodili i kod dečjeg psihologa kako bi videli što se događa sa mnom. Posle godinu dana, shvatili su da je bolje da me ostave na miru i gledaju svoja posla jer sam sve mogla sama", rekla je Ledi Gaga jednom.

Nakon traumatičnog detinjstva i srednje škole u kojoj se suočavala s različitim vrstama psihičkog nasilja, upisala je studije klavira na Univerzitetu u Njujorku. Ipak, veoma je brzo shvatila da joj je to dosadno pa je počela da nastupa po kafićima. Tada joj je otac platio stan pod uslovom da, ako ne uspe tokom godinu dana u onome što je zamislila, da se mora vratiti na fakultet.

Iako je živela u stravičnim uslovima nepunih je 19 godina upoznala producenta Roba Fusarija kojeg je oduševila, a nedugo nakon toga, potpisala je ugovor za produkcijsku kuću Def Jam. Snimila je pesmu "Boys, boys, boys", popularnost joj je krenula da se razvija munjevitom brzinom.

Upravo su je njeni roditelji oduvek podržavali u tome da se bavi muzikom, iako nisu najbolje razumeli ono što radi, odnosno činjenicu da je na sceni jedna osoba, a u stvarnosti sasvim druga.

Inače, njen otac Džozef Džo Džermanota, je američko italijanski preduzetnik i vlasnik sopstvenog preduzeća. Još je u 2002. godini pokrenuo kompaniju "Guest WiFi" koja je pružala WiFi u hotelima. Uz to, uključen je i u Gaginu karijeru - vlasnik je "House of Gaga Publishing" kuće, kao i član pravnog odbora Gagine humanitarne organizacije "Born This Way Foundation".

U Njujorku je zajedno s kćerkom otvorio italijanski restoran Džoana Tratoria, nazvan po Gaginoj tetki koja je preminula kada je pevačica imala samo 19 godina. Danas restoran vode Gagini roditelji, a tata je 2020. godine razbesneo javnost kad je tražio pomoć za restoran preko GoFundMe kampanje.

Takođe, pričalo se kako mu je pevačica dala pola zarade, što je dodatno naljutilo javnost.

Ipak, iako se naizgled čini da Gaga i njen otac imaju savršen odnos, to pada u vodu kada je reč o politici. Ona je demokrata, on republikanac te se upravo zato Džo nije pojavio na jednom od najvažnijih nastupa u ćerkinoj karijeri - na inauguraciji novog američkog predsednika Džoa Bajdena.

Mnogi kažu da s Gaga s majkom ima još i bolji odnos nego s ocem, a navodno je upravo ona najviše zaslužna za njenu muzičku karijeru. Često je s njom odlazila na koncerte po barovima jer je Gaga bila maloletna i nije u njih smela sama ući. Gaga i majka zajedno su napisale i knjigu, 'Channel Kindness: Stories of Kindness and Community', koja je kolekcija priča o dobroti i nadi.

I majka i otac, pojavili su se u Netflixovom dokumentarcu 'Gaga: Five Foot Two', a kao porodica su zaista bliski, iako mnogi vole da misle drugačije.

