OVE POZNATE LIČNOSTI BOLUJU OD POREMEĆAJA PAŽNJE: ADHD ih nije sprečio da postanu uspešni, bogati i SLAVNI! (FOTO)

Neki od najboljih muzičara, glumaca i televizijskih ličnosti žive svakodnevno sa poremećajem pažnje (ADHD ili ADD). Oni svojoj dijagnozi ne dozvoljavaju da im se ispreči na putu do uspeha.

On vam je možda jedan od najdražih pevača, ali Adam Levin je takođe jedna od poznatih osoba sa ADHD koja je jednostavno nezaustavljiva. Kao i većina drugih, otkriveno mu je da ima poremećaj u petoj godini života sa kojim se nastavio boriti i kao odrasla osoba.

Frontmen "Maroon 5" otkrio je da je kao dete bilo mu je jako teško uskladiti školski posao ili usredotočiti zbog kondicije. Tokom odraslog perioda, ipak, simptomi ADHD su ga vremenom onesposobljavali. Kada je snimanje muzike bilo otežano, Levin je znao da je vreme da potraži pomoć.

Danas, ovaj roker nema problem da govori o ADHD i podseća fanove da nisu sami u borbi.

Pevač i glumac, Džastin Timberlejk je još jedna poznata osoba sa ovom dijagnozom. Ovaj dobitnik Gremija se borio ADHD-om pomešanim sa OCD (opsesivno-kompulsivni poremećaj), što je psihijatrijski poremećaj koji kao neke od simptoma ima opsesivne misli i kompulzije ili rituale.

On je otkrio da, iako može biti vrlo komplikovano, treba pronaći način kako živeti s tim. On nije mnogo rekao o tome kako je to uticalo na njegovu karijeru.

Pevačica i glumica, Solanž Nouls takođe se bori sa ADHD. Kad joj je prvi put dijagnostikovan ovaj poremećaj, Solanž nije verovala lekaru jer je smatrala da je to samo još jedna stvar koju su izmislili da ljudi plaćaju. I tako, otišla je do drugog koji je postavio sličnu dijagnozu.

Uvek je bila puna energije i brzo pričala, i mnogi su mislili da se drogira. Navodno, krivac je ADHD. Takođe je izjavila da po njenom mišljenju, većina u muzičkoj industriji ima iste simptome.

U intervjuu sa Larijem Kingom Kingom 2007. Paris Hilton je otkrila 2007. godine da pati od ADHD, još od dvanaeste godine. Pije Aderall lek, kako bi kontrolisala simptome. Sada se dobro nosi sa ovim problemom jer je naučila da živi sa njim.

Zvezda filma "Paklene ulice" Mišel Rodrigez suočavala se sa velikim problemima kako u glumi, tako i u režiji zbog svog manjka koncentracije koji je prouzrokovan ADHD-om. Ona je 2013. godine priznala da je ova bolest zaista muči u intervjuu koji je dala za Kosmopolitetn:

- Želim da pišem i da pravim filmove, ali je to jako teško zbog mog poremećaja. Ne želim da pijem lekove jer ne želim da bilo šta utiče na moj mozak, to me čini nervoznom.

Džim Keri, kanadski glumac, komičar, reditelj i slikar vrlo je popularan zbog svojih uloga u filmovima.

Džim je uvek otvoreno govorio o svom poremećaju kao i o depresiji, a leči se još od detinjstva. U školi je bio izuzetno nemirno dete: "U mojoj nđačkoj knjižicje uvek pisalo da prvi završavam zadatke i onda ometam ostale đake". Izjavio je da se nekada oseća kao životinja u kavezu i da nekada u sred noći ustane i šeta po dnevnoj sobi, glumom je počeo da se bavi da bi deo te prevelike energije nekako kanalisao.

Will.I.am koji je sedam puta bio odlikovan Gremi nagradom, pronašao je način da ADHD "radi za njega" - kroz muziku. On je izjavio da mu muzika služi kao terapija za ADHD i pomaže mu da kontroliše misli dok mu um drži fokusiranim.

Haui Mendel je takođe jedan od poznatih koji pati od ovog poremećaja, kao i Vudi Harelson, Ričard Brenson, Džejmi Oliver, Vil Smit i mnogi drugi koji su uspeli da prevažiđu poteškoće izazvane ovim poremećajem i postignu zavidne karijere.

