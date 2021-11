USVOJILA BIH MUŠKU BEBU, ZVAO BI SE STRAHINJA: Voditeljka Ivon Jafali otvoreno o majčinstvu i kako joj se desio ŽIVOT

Voditeljka Ivon Jafali koja je najpoznatija po emisijama o noćnom životu u Beogradu nije maštala o braku niti zamišljala sebe u venčanici, a inženjer Vladislav Velović ušao je u njen život kada joj udaja nije bila ni na kraj pameti. Iako je u braku dve i po godine, suprug još nije uspeo da sruši sve njene gardove.

"Ja sam uvek kao nešto morala da budem "tough" (engl. jaka). Mogu da prenesem ormar. Stvarno mogu, to i radim. Umem da budem malo hladna i sada to Vladislav i ja razrešavamo. Čak mi je jedan bivši emotivni partner rekao: Ti si kao mesec koji sija. Ali nisi sunce koje me greje. Nikada se nisam ljubila javno, držanje za ruke - to nikako", rekla je Ivon u emisiji Goce Tržan na televiziji K1.

"Vrlo brzo smo počeli da živimo zajedno, a ja sam navikla na samoću i na svoja pravila. I dalje se upoznajemo. Najteže sam se navikla na to da ne mogu da usisavam u 12 noću. Imala sam svoj ritam na koji su navikle i komšije, znali su da je to Ivon, u ponoć usisava. Vladislav je normalan čovek. On u ponoć spava", i otkrila da prvi put ima mlađeg muškarca pored sebe.

"I moj muž je mlađi. Tri godinice. Prvi put imam mlađeg muškarca pored sebe. Inače sam najjače frajere smuvala bez šminke i u trenerci. Tačnije, ja sam "stara škola", oni su smuvali mene", rekla je Ivon koja je pričala i o majčinstvu.

"Ako se dogodi, naravno. Ali nisam insistirajuća po tom pitanju. Volim da mi se život dešava. Ako se ne desi, usvojila bih jednu čokoladnu bebu. Mušku. Zvao bi se Strahinja. Volela bih i da potrajem u ovom poslu, da mi bude prijatno i lepo. I da u nekom trenutku živim na moru. Ne znam šta mi to Istra radi, ali mi čini čuda. I Pula kao grad. Mala sredina, a opet dovoljno urbana i otvorena za komunikaciju. Puno iznenađenja, divni ljudi velikog srca i divno more. Za sada, zdrava sam i srećna. To je najvažnije", rekla je Ivon.

