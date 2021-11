OVO JE ĆERKA ČUVENOG ČERČILA IZ PORODIČNOG BLAGA: Jelena je pričala koliko je njen otac bio PORODIČAN, evo šta joj je učinio! FOTO

Glumac Danilo Lazović istakao se svojim talentom u mnogim ulogam a koje je odigrao, a jedna od njih je i uloga Šćepana Šćekića u seriji Srećni ljudi, kao i Čerčila u Porodičnom blagu.

Veliki glumac je rođen u Brodarevu, 25. novembra 1951. u radničkoj porodici. Nekoliko godina nakon njegovog rođenja porodica se preselila u Priboj na Limu gde je Danilo završio gimnaziju. Danilo Lazović je bio porodičan čovek koji je iznad svega volio glumu i svoju porodicu.

foto: Printscreen YT

Sa suprugom Brankom, rođenom Cetinjankom sreo se slučajno, ali je on onog trena kada je vidio znao da je ona ljubav njegovog života.

- Mama i tata upoznali su se na Zlataru 1976. godine. On je sa svojom klasom na tamošnjoj smotri govorio stihove, a ona je sa folklorom stigla sa Cetinja da učestvuje u programu. Danilo je sedeo u bašti hotela, dok su tek pristigle Cetinjanke izlazile iz autobusa. Obratio se Nadi Blam: "Je l' vidiš onu devojku? To će mi biti žena". Upoznali su se i to je bilo sve - ispričala je mnogo godina kasnije njegova kćerka Jelena.

foto: Printscreen/Youtube

Branka se vratila u Podgoricu gde je studirala prava. Tek pet godina kasnije počeli su da se zabavljaju, a ubrzo su se i venčali. Prvo su dobili kćerku a kasnije još troje dece.

Danilo je bio brižan otac. Na vrhuncu popularnosti, kako bi deca imala što bolje uslove za odrastanje, porodica se iz stana u centru Beograda preselila na Avalu.

- Mislim da je to nešto najbolje što je tata mogao da uradi jer nas je sklonio s asfalta, pa su moja braća i sestra umesto da rastu čekajući lift, uživali u prirodi i zdravom detinjstvu - ispričala je svojevremeno njegova kćerka Jelena.

Jedan od najpopularnijih dramskih umetnika nekadašnje Jugoslavije umro je na snimanju serije "Stižu dolari" 25. marta 2006. godine.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Puls

