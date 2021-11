BORIS JE BIO DRUGAČIJI, AUTENTIČAN! Miona Marković se prisetila pokojnog kolege, ispričala ANEGDOTU IZ GLUMČEVOG ŽIVOTA

3. decembra počinje da se prikazuje serije koja je rađena po motivima romana Mirjane Bobić Mojsilović - Azbuka našeg života.

Glumica Miona Marković koja igra ulogu Marte, otkrila nam je šta možemo da očekujemo od serije.

- To je serija o odnosu dvoje ljudi. Radi se o raspadu braka nakon 25 godina, ja igram ćerku ta dva glavna lika i ona nekako nije svesna do čega je došlo u porodici. To je jedna topla priča o tome kako je porodica najbitnije i kako može lako da se zanemari. To što prepoznaješ u seriji, to i najviše boli -

Glumica kaže da joj je veliki uzor bio Boris Komnenić.

- Boris Komnenić mi je prvi pao na pamet, ja sam njega obožavala i on je potpuno jedna autentična ličnost. Imao je neki humor, ne znam koliko je to njemu bilo korisno ali nama oko njega je bilo fenomenalno. Jednom smo pričali o mladosti kako mladi ljudi mogu da rade odjednom 6 projekta, ispričao mi je tad da je jednom zaboravio da treba da nastupa u pozorištu i da je imao pola sata da sa reke dotrči do pozorišta - prisetila se glumica.

Istakla je da je pored Komnenića dosta toga o glumi naučila od Svetozara Cvetkovića.

- Svetozar Cvetković, moj otac iz Žigosanih u reketu, nikad neću zaboraviti šta je uradio za mene. Naučila sam dosta od njega - rekla je Miona.

