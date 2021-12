POZNATI OBOLELI OD SIDE: On je 24 sata pred SMRTI saznao za HIV, glumac preminuo posle 3 meseca, a oni se i dalje BORE sa virusom!

Svetski dan borbe protiv side obeležava se 1. decembra, a neke od slavnih ličnosti zaražene su upravo ovim virusom, i dok se jedni bore sa bolešću, ima i onih koji su izgubili živote.

Fredi Merkjuri

Fredi Merkjuri prva je svetska zvezda za koju je javno bilo poznato da je preminuo od posledica AIDS-a. Umro je od upale pluća izazvane AIDS-om 1991. Imao je samo 45 godina. On je 24 sata pred smrt otkrio da ima sidu.

Rok Hadson

On je smatran jednim od najboljih glumaca svih vremena, mnogo se spekulisalo o njegovom opredeljenju, međutim on nikada u javnosti nije želeo da prizna da je gej. Čuveni glumac je 1985. godine objavio da ima AIDS, a preminuo je samo tri meseca kasnije.

Entoni Perkins

Glumac se proslavio ulogom u filmu "Psiho", iako je do tada već bio nominovan za Tonija i Oskara i osvojio Zlatni globus. Bilo je poznato da ima odnose i sa ženama i sa muškarcima. Umro je od upale pluća 1992. uzrokovane AIDS-om, a uz njega je bila supruga Beri Berenson i njihova dva sina.

Bred Dejvis

Najpoznatiji je po svojoj ulozi u filmu "Midnight Express". Bio je bivši zavisnik o drogama, a voleo je i muškarce i žene i to je javno priznao. Saznao je da ima HIV 1985. ali morao je to da krije kako bi mogao da nastavi da radi i izdržava porodicu. Imao je suprugu i sina. Njegova udovica Suzan Blustajn nastavila je da radi kao aktivistkinja u borbi protiv HIV-a.

Artur Eš

Američki teniser se zarazio virusom 1988. godine, kada je primio krv tokom svoje druge operacije srca. Njegova bolest je bila tajna sve do 1992. godine, kada je časopis "USA Today" to otkrio. Poslednje dane života proveo je pišući svoje memoare "Days of Grace", koje je završio nedelju dana pred smrt.

Čarli Šin

Dugo su se protezale priče da je jedan holivudski glumac HIV pozitivan, ali da to skriva kako mu ne bi propala karijera, a i da ga ne bi tužile njegove nekadašnje seksualne partnerke. Na kraju je izašlo na površinu da je u pitanju Čarli Šin.

Medžik Džonson

Čuveni igrač "LA Lejkersa" je iznenadio ceo svet kada je davne 1991. godine otkrio da je zaražen HIV. On je najbolji primer da se uz pravilnu terapiju sa ovim virusom dugo živi. Ova životna nedaća ga nije sprečila da bude sjajan sportski analitičar i biznismen. On je i poznati HIV aktivista i odmah je pružio podršku Čarliju Šinu kada se saznalo da je i glumac zaražen.

Bili Porter

Američki glumac Bili Porter odlučio je da prekine ćutnju i priznao je da je pozitivan na HIV. Glumac je to saznanje krilo 14 godina od svih, uključujući i najbliže. Naime, njemu je 2007. dijagnostifikovan HIV.

- Pokušavao sam da imam život i karijeru i nisam bio siguran da mogu sve da ostvarim ako pogrešni ljudi saznaju - rekao je Porter.

