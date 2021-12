ČKALJU JE OBOŽAVALA CELA JUGA, A KOLEGE SU ZBOG NJEGA ODUSTAJALI OD ULOGA: Imao je CRNU LISTU od 8 ljudi, evo ko je bio na NJOJ

Naš čuveni glumac Miodrag Petrović Čkalja, koga su svi voleli i koji je svakom bar jednom izmamio osmeh na lice preminuo je pre 18 godina, uprkos tome njegovi citati su i dalje jedni od najzanimljivijih, dok ga svi pamtimo kao komičnog čoveka, on je uprkos tome imao i svojih mana.

foto: Printscreen/Youtube

U intervjuu za Kurir 2018. godine popularni glumac Božidar Bole Stošić otkrio je jednu Čkaljinu mračnu stranu i prisetio se serije "Bolji život", koja je bila jedino delo Sinše Pavića u kojem on nije igrao.

- U "Boljem životu" me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje a da me on izbaci. Znao sam da me to ceka - kazao je tada popularni Bole.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

On je podsetio da se incident dogodio na Savetu Beogradskog dramskog pozorišta i dodao da mu je Čkalja njemu izuzetno drag, ali da je bio veoma nesrećan čovek.

- Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana - rekao je pre tri godine Božidar Stošić i nastavio da se oni nikad nisu pomirili, jer posle incidenta nisu imali kontakt.

foto: Kurir štampano

Ovo nije jedina od zamerki koje su na Čkaljin račun iznosile njegove kolege, naime, svi pamte čuvene "Kamiondžije" i uloge Paje i Jareta. Pavle Vuisić nije voleo svog kolegu i govorio je za njega da je preterivao u glumljenju i da zbog tog "glumatanja" Vuisić nije mogao da ga smisli. Iako su u šouu bili nerazdvojni prijatelji, u stvarnom životu su bili u užasnim odnosima.

- Čkalja je bio potpuno drugačiji od Pavla. Bio je slab, a moj muž je bio jak. Miodrag je preterivao u glumljenju, dok je Pavle govorio da on "ispred kamere ne glumi, nego da se samo ponaša - kazala je jednom prilikom udovica čuvenog glumca Mirjana Vuisić.

