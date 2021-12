ALEKSANDAR RADOJIČIĆ NAPRAVIO POMETNJU! Objavio na Instagramu da su njih dvoje muž i žena, a evo šta je istina! (FOTO)

Aleksandar Radojičić već dugo je u srećnoj vezi sa manekenkom Dunjom Radičević.

Upravo zato poslednja objava mladog glumca podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama. Naime, uz fotografiju sa devojkom Dunjom Aleksandar je napisao "Muž i žena... "Mačka pečena"".

Povodom glumčevih reči svi su se zapitali da li se Aleksandar Radojičić tajno oženio, ili se možda priprema na taj važan korak. Ipak, glumac i njegova devojka posetili su premijeru istoimene predstave, a kakvi su im planovi za budućnost javnosti je još uvek nepoznato, jer Aleksandar nerado govori o svom emotivnom životu.

Glumac je ovako pričao o ulogama zavodnika i to što mu traže da se skine i pokaže izvajano telo.

- To ništa nisam ja tražio, niti predlagao. Međutim, ne mogu protiv toga, kako me ljudi vide i za koju ulogu me zovu. Naravno, da bih voleo da me ne gledaju kroz to i da me ne zovu za takve uloge. Prosto tu je pozorište. Imam drugu stranu gde radim drugačije uloge. Naravno svaka uloga je za sebe. Da li ću ja skinuti majicu ili ne, bitno je ono što mene privuče toj ulozi. A ako će neko da se koncetriše samo na tu scenu opet je to njegov način gledanja.

foto: Printscreen

(Kurir.rs)

Bonus video:

11:47 DALILIN BIVŠI OBJAVIO CEO RAZGOVOR SA NJENOM MAJKOM: Sve isplivalo na videlo