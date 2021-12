ZA NJU ĆE URADITI SVE: Miodrag Dragičević progovorio o prvim danima roditeljstva, glumac otkrio kako su smislili ime za NASLEDNICU

Miodrag Dragičević i Olivera Bacić nedvno su postali roditelji, a glumac je otkrio kako ulazi u štos s menjanjem pelena i koliko uživa u prvim danima roditeljstva.

Glumac Miodrag Miša Dragičević (27) od 9. novembra igra najvažniju životnu ulogu, postao je tata kćerkice Vasilije, koju je dobio sa koleginicom Oliverom-Oljom Bacić. Iako ima kratak roditeljski staž, tek tri nedelje, Miodrag ističe da se odlično snalazi i da nema bolje uloge.

- Olja i ja polako ulazimo u štos kako se menjaju pelene, kad treba dati cuclu. Sve dolazi na svoje prirodno i sve nam je lepo. Ne mogu rečima da opišem kako se osećam. Kad su mi ljudi govorili: “Videćeš kad dobiješ svoje dete, ne mogu ja da ti kažem koja je to sreća”, delovalo mi je neverovatno. A sad sam se u to uverio. Pre nego što sam postao otac, imao sam razna opterećenja, ali kad dođe to malo biće, onda više nisi fokus ti već ono. Ne piješ prvo ti ujutru kafu i pročitaš novine, nego obaviš sve što je potrebno oko bebe, posvetiš joj potrebnu pažnju - objašnjava glumac za "Gloriju"

Lako se sa suprugom dogovorio oko imena kćerkice.

- Kako se porođaj bližio, dosta smo razmišljali o imenu za bebu. Sedeli smo, pili kafu i pričali o raznim imenima. Jednom mi je na pamet palo ime Vasilija i Olja se odmah složila. Negde sam ga pročitao i svidelo mi se, a deluje mi i pomalo vizantijski. Između Vasja i Vasilija ipak smo odabrali ovo drugo. Divno je i imam utisak da joj nekako leži. Ne mogu sada ni da zamislim da se zove nekako drugačije.

