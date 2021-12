DIJASPORA SLUŠA NARODNJAKE, ALI IMAMO SVOJU PUBLIKU: Buđav lebac nas je PROBIO, a Lutka će nas sve NADŽIVETI!

Sveže amputirana ruka Satrijanija, muzički sastav iz Beograda, poznatiji kao S.A.R.S., posle šest godina i čuvenog nastupa u Hali sportova ponovo ima solo svirku u Beogradu.

Frontmen i vokal benda Žarko Kovačević uoči koncerta u Kombank dvorani, koji će održati 17. decembra (20.30), prenosi za Kurir utiske sa turneje iz Švedske i otkriva da su njihove nove pesme nastale u kafani.

Prvi put svirate u Domu sindikata. Da li ste uzbuđeni pred svirku i koliko se korona odrazila na rad grupe?

- Bilo je teško, ali to je iza nas. Ne bih da kukam. U periodu korone smo pokušali da završimo novi album. Najbitnije je da smo se uželeli koncerata.

foto: Nikola Anđić

Stigli se nedavno iz Švedske sa turneje. Kakvi su utisci?

- U EU priznaju naš zeleni sertifikat. Svi članovi benda su vakcinisani dva ili tri puta. Uradili smo to da bismo mogli da radimo. U dijaspori je muzika broj jedan folk. Ipak, ima ekipe koja voli nešto što nije narodno. Bila je sjajna atmosfera, a i veoma su bili posećeni naši nastupi, što je za nas veliki uspeh.

Na nastupu u Beogradu ćete svirati i novu pesmu "Hej, kafano". Čudno da jedan rok bend nalazi inspiraciju u kafani.

- Pored našeg studija u Resniku nalazi se jedan pab i kafana. Uglavnom smo se tu okupljali. U kafani uvek ima inspiracije. Svima nam je teško palo što su tokom korone bila na snazi razna ograničenja, pa smo napisali jednu pesmu na tu temu.

Hit "Lutka" je, možemo reći, i kafanski hit, ali se svira i na svadbama za prvi ples mladenaca. Da li ste to očekivali?

- Nismo razmišljali o tome kad je nastajala, ali se desilo. Kad smo počeli ozbiljno da se bavimo muzikom, digla se velika prašina i oko "Buđavog leba", "Perspektive" i "Lutke", i niko nije znao šta će se desiti. "Lutka" je broj jedan izbor mladenaca za prvi ples. Nama je to nepojmljivo. Nismo je pravili u te svrhe, ali nam je drago što će ona ostati da živi dugo, dugo posle nas.

Kako gledate na obrade vaših pesama?

- Izbegavam to da gledam na Jujtjubu da ne bih pokvario sluh. Ne uzimam to ljudima za zlo, jer nemaju svi dobro ozvučenje. Kad imaš tako popularne pesme, logično je da žele i drugi da je obrade na svoj način. Bilo je čak i zanimljivih obrada. Ne volimo to da slušamo.

foto: Damir

Koji je bio presudan trenutak u vašoj karijeri, kad ste rekli da ovim poslom možete da se bavite ceo život, kao Bijelo dugme, Bajaga i Riblja čorba?

- Definitivno pesma "Buđav lebac". Odlučili smo da zaigramo na cunamiju tog uspeha. Stali smo na surf dasku i odlučili da vozimo svoju priču. Uspeli smo. To je prvi momenat kad smo pomislili da od ovoga može da se napravi naša priča.

Najavili ste da više nećete snimati albume. Zašto?

- U jednom trenutnku smo tako mislili. Naravno, nismo odustali od muzike, već od albuma kao forme. Shvatili smo da mi kao grupa ne možemo da izdajemo singlove. Radićemo i snimati nove pesme dok mi uživamo u tome.

foto: Nikola Anđić

Da li ćemo imati sreće da postanemo veličine kao neki bendovi pre nas, to ćemo videti. Pratimo svoju priču kako osećamo i to je najvažnije. Da li vas je korona inspirisala da stvarate?

- Previše je bilo opterećenja da bismo mogli da stvaramo, pa smo napravili pauzu. Imali smo demo snimke novih pesama i pre nego što je počela ova ludnica. Bile su skoro gotove. Videli smo se nakon šest meseci, pa smo opet svi zakačili koronu. U takvim uslovima ne možeš da stvaraš. Sad smo se ponovo okupili i radimo na novim pesmama.

Hoćete li raditi muziku za neku seriju?

- Bilo bi nam veoma inspirativno. Radili smo muziku za dve predstave. Jedna se izvodi u Sarajevu, a druga je bila komad "Drekavac" Maje Todorović, koja je sad već etablirani autor i radila je film "Toma". Za RTS smo pravili muziku za edukativni program "Može i drugačije". Izazov bi bio da radimo primenjenu muziku.

Od Sokoja ste za "Buđav lebac" dobili 17 dinara. Da li sada dobijate više novca?

- Moram da te ispravim, 16,5 dinara. Pola dinara je veoma bitno. Ne može da se uđe tome u trag. To je jedan lov u mutnom. I danas dobijamo izveštaje koji nisu adekvatni onom što se emituje. Dobili smo priznanje za pesmu "Lutka" da je ušla među deset najizvođenijih pesama, ali nisu adekvatne tantijeme.

foto: Damir Dervisagic

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

