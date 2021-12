IMAO 8 GODINA KADA JE IZGUBIO NEVINOST! Drugom glumcu se to desilo na orgijama, a ona je SEKLA nožem svog dečka zbog OVE stvari!

Neke poznate zvezde rano su izgubile nevinost, ali pobednik je glumac koji je prvo seksualno iskustvo imao sa samo 8 godina.

foto: Profimedia

Kejt Mos je za jedan strani časopis otkrila kako je nevinost izgubila tokom porodičnog odmora na Bahamima, a imala je tek četrnaest godina. Prisetila se kako se time pohvalila modnom skautu koji ju je zaustavio na aerodromu. Mnogi će se složiti kako je bila premlada za polne odnose, ali ima zvezda koje su to učinile još ranije od nje.

foto: Profimedia

Tako je pokojni glumac Šon Koneri, koji je umro prošle godine u 90. godini, priznao da je nevinost izgubio kao dečak od 8 godina. Dodao je kako se ne seća kako se i sa kime to dogodilo, ali ne skriva kako je oduvek volio žene. Kazao je i da do svoje dvadesete godine nije imao uspeha kod lepšeg pola, ali je tada počeo da diže tegove kako bi im se više sviđao.

foto: Damir Dervišagić

Miljenik žena, glumac Džoni Dep takođe je rano počeo da istražuje seksualnost, pa je nevinost izgubio kao 13-godišnjak na zadnjem sedištu automobila. U to vreme je svirao gitaru u svom tadašnjem bandu "Flame", a devojka s kojom je izgubio nevinost bila je njegova obožavateljka.

foto: Profimedia

Glumica i humanitarka Anđelina Džoli priznala je da je nevinost izgubila u 14. godini.

- Sa svojim tadašnjim dečkom sam prvi put vodila ljubav. No to mi nije bilo dovoljno. Želela sam više jer nisam bila devojčica. Htela sam veću bliskost s njim, pa sam zgrabila nož i posekla ga. On mi je vratio, a kada smo oboje bili prekriveni krvlju, srce mi je počelo ubrzano kucati - rekla je u jednom intervjuu i dodala kako je seksualno aktivna još od osnovne škole.

foto: Profimedia

Filmska diva Elizabet Tejlor je nevinost izgubila kao 15-godišnjakinja s kolegom Piterom Lofordom u limuzini. Kasnije je imala afere s poznatim imenima poput, Ronalda Regana, Erola Flina i Džona F. Kenedija.

foto: Profimedia

Glumac Majkl Daglas je nevinost izgubio nešto kasnije, sa šesnaest godina, ali sa dve žene istovremeno. Zanimljiv je podatak da su obe bile prijateljice njegove majke. -

Sećam se da me jedna žena proganjala, a ja sam otišao kući i našao se u krevetu s drugom. U neverovatno neuobičajenom trenutku, prva je iskočila iz ormara i pridružila nam se. Ja sam imao šesnaest, a one trideset godina - rekao je Majkl stranim medijima.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, ima i zvezda koje su malo duže pričekale, pa je tako Elizabet Harli postala seksualno aktivna kao 18-godišnjakinja, a Selin Dion, Kris Martin, Bruk Šilds i Kejti Holms nevinost izgubili tek posle dvadesete godine života.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Story.hr)

Bonus video:

08:45 NAJSTARIJA LIVNICA NA BALKANU NALAZI SE U BEOGRADU: Iz Jeremićeve radnje izašli najlepši spomenici Tesli, Pekiću, Pašiću