JEDVA ČEKAM DA STIGNE SIN! Jelena Ćuruvija i Aleksandar Đurica uskoro dobijaju dete, on priznaje: Biti otac je velika odgovornost!

Glumci Jelena Ćuruvija Đurica (45) i Aleksandar Đurica (52) čekaju drugo dete. Glumica je u sedmom mesecu trudnoće i trebalo bi da početkom februara naredne godine na svet donese dečaka.

Bračni par ima sedmogodišnju kćerku Martu, koju su dobili posle osam godina bračne zajednice. Istaknuti dramski umetnik, otkriva za “Blic”, da sa nestprljenjem iščekuje naslednika, a da se tome posebno raduje i njihova mezimica. Iako je ostvario veliki broj uloga što na TV-u, što u pozorištu, najodgovornija je ona kako priznaje oca.

- Da. To je velika odgovornost zaista. Najvoljenija moja uloga da tako kažem. To nije uloga, već zadovoljstvo. Neograničena i neizmerna ljubav i to je nešto što ne može da se zameni. To me relaksira, regeneriše, podiže, gura napred - iskren je Đurica.

Brojimo sitno

Prema njegovim rečima sitno broje do Jeleninog porođaja, a na pitanje da li je zaboravio da menja pelene, Đurica je kroz osmeh odgovorio:

- Brojimo stino, ostalo je još dva meseca. Što se tiče pelena, ne znam, videćemo. Nadam se da nisam zaboravio. Sada imam pomoćnika više.

Aleksandar je ostvario veliki broj različitih uloga. Reditelji ga nisu ukalupili, što mu predstavlja veliko zadovoljstvo, a da je on u glumačkoj kondiciji.

- Vrlo je bitno. To je dokaz neke kreativnosti koju želim da postignem. Različitosti ne po svaku cenu, već ono šta mi nudi uloga u seriji ili filmu. Treba prvo odgovoriti tom zadatku, ispuniti taj cilj, koji je moram da podsetim u pozorištu kolektivni. Svi radimo za jednu istu stvar, da je to predstava dobra, i u tom smilu se tako ponašam. Ako nešto izađe iz toga što je kreativno i drugačije onda je to pun pogodak - smatra Đurica.

Pozorište pripada glumcu

U pozorištu može odmah da dođe do interakcije sa publikom, dok na filmu i seriji čeka se reakcija publike tek na ulici ili nekom drugom javnom mestu. Na pitanje gde se bolje oseća, glumac kaže:

- To su stvari koje nailaze periodično. Postoje periodi u životu kada više snimate pa se u tom trenutku možda zasitite, pa vam nedostaje pozorište neki živi kontakt sa publikom. A onda ako puno radite u pozorištu tada vam nedostaje snimanje. Te stvari se menjaju u zavisnosti od toga šta više radite. Ali jedna i druga stvar su glumački legitimne. Međutim, misim da više pozorište pripada glumcu. On tu ima zadnju reč koji vlada tom scenom. Film i serija pripadaju više reditelju i glumci tu izvršavaju veliki deo svog zadatka koji je veoma značajan.

Đurica se raduje što će televizijska publika imati prilike da ga gleda u dva projekta.

- Radujem se nastavku serije “Tata i mama se igraju rata” i “Heroji Halijarda” Radoša Bajića - ističe on.

Volim epohe

Đurica je do sada igrao u mnogim serijama gde je fokus bila epoha.

- Meni zaista prija kada igram epohu jer ona ima neke svoje zakonitosti, ograničenja i u tom ramu epohe morate da se snađete i da odigrate neke stvari bez savremenih pomagala i poštapalica koje savremeno vreme nosi sa nama. To mi je izazov i koliko vidim ako me zovu za te stvari da je to na neki način i dobro. To računam kao potvrdu svog rada- smatra on.

Kada je reč o transformacijama, posebno se istakla uloga monaha u seriji “Tajne vinove loze”.

