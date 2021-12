ISPOVEST GLUMICE ŠOKIRALA SVET, PROŠLA JE KROZ PAKAO: Mislila sam da mi je sin UMRO, da je sve gotovo! Tada sam se POTPUNO SLOMILA

Glumica Sandra Bulok (57) je otvoreno pričala o svojim mentalnim problemima s kojim se bori nakon niza traumatičnih životnih iskustava.

Ona je istakla da se danas oseća bolje zahvaljujući terapici desenzibilizacije i reelaboravije uz pomoć pokreta očiju, ali je bila u izuzetno lošem stanju, prenosi "insider.com".

- Gledala sam svoje telo i mislila "Slomiće se". Nisa, dobro reagovala na ono što mi se dešavalo - ispričala je Sandra.

Kako otkrila, ona je doživela niz vrlo stresnih situacija, a prva od njih bio je grand mal napad koji je Sandrin sin doživeo zbog visoke temperature i zbog kog je ona mislila da ga gubi.

- Mislila sam da je umro. Mislila sam da je gotovo - rekla je glumica, a još uvek se nije oporavila od ovog događaja kada ju je ujeo otvrovni pauk.

Dva dana posle toga, ona je podigla kosu u punđu i otišla na dodelu Oskara, ali se ispostavilo da su se prezategnute vlasi i posledice ujeda odrazile na njenu kosu, koja je počela da opada u pramenovima ostavljajuću pečate.

Baš kad je stresa bilo previše, dogodila se i najstrašnija stvar u njihovim životima. U pitanju je upad Džošue Džejmsa Korbeta, progonitelja koji je bio opsednut Sandrom, u njenu porodičnu kuću 2014. godine. Kako je istakla, zahvalna je što njen sin u tom trenutku nije bio kod kuće.

- To je bila jedina noć kada Luis nije bio sa mnom. Njegova dadilja je rekla: "Hajde da ga odvedem u moj stan", a on se nalazi prekoputa. Prostorija koja je sada moj garderober tada je bila njegova soba, a da se sve nije desilo tako kako jeste - to bi zauvek promenilo naše živote - ispričala je Sandra.

Glumica je pozvala policiju i Korbet je ubrzo uhapšen, ali ona više nije bila ista osoba.

- Bilo je užasno čudno, izašla bih iz automobila, pogledala levo i počela da jecam - ispričala je ona i istakla da je morala da se sabere zbog svog sina. Rekla sam sebi - ja sam samohrana majka, a ovo dete nema od mene šta da upije osim traume, i straha, i sramote u najvažnijem trenutku svog života i pomislila sam kako ne smem da stavim takav teret na svoje prelepo dete.

Glumica je nakon toga krenula na terapiju, zbog koje je vrlo zahvalna, a ističe da kao dete nije učena da traži pomoć.

- Naučila sam da tražim da mi se pomogne. Nisam dobra u tome. Nisam tako vaspitana. Ali morala sam da rtažim pomoć. I dalje nisam sjajna u tome, ali popravljam se - iskrena je Sandra.

Kurir.rs/Insider/M.M.

