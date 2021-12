DA LI ENGLEZI BOLJE PEVAJU ILI IGRAJU FUDBAL? Neki otkidaju na najjači BEND iz Liverpula, a drugi na CRVENE ĐAVOLE! (ANKETA)

Velika Britanija je poznata po muzici, sedmoj umetnosti, fudbalu, kraljici, pivu i neki će reći, jorkširskom pudingu.

Međutim, ako se pominje Ujedinjeno Kraljevstvo, tu nekako prednjači Engleska, a kada smo kod nje, nameće se pitanje - da li Englezi bolje igraju fudbal ili pevaju?

Engleska liga tzv. Premijer je najpopularnija od svih liga čuvene velike petice (Italija,Španija, Nemačka i Francuska). Muzika koja dolazi iz tih krajeva je poprilično popularna, tako da izgleda da je u pitanju mrtva trka. Ili nije? U ovom tekstu pokušaćemo da dokučimo, fudbal ili muzika?

Kako oni mnogo vole fudbal i imaju 7 liga, ograničenje je samo Premijer jer ako bi se pisalo o svakoj od njih, trebalo bi dosta vremena, a tako je i sa njihovim muzičarima kojih je takođe mnogo. Dakle, fudbalskim žargonom rečeno na teren izlaze London, Liverpul, Mančester i Birmingem koji su svetu podarili mnogo srećnih trenutaka.

U Londonu se nalaze klubovi Arsenal, Čelzi, Kristal Palas, Totenhem, Vest Hem, Votford i Bredford. Čelzi je osvojio Ligu šampiona početkom dvehiljaditih i 2020. godine, a Arsenal je jedini tim koji je u sezoni 2003/2004 završio takmičenje bez ijednog poraza i uzeo duplu krunu.

Dolazimo do Liverpula gde su klubovi Liverpul i Everton. Liverpul je osvojio Ligu šampiona 2019. godine i jedan je od najtrofejnijih klubova Engleske, a Everton je 9 puta bio prvak pre osnivanja Premijer lige.

Mančester je dom Mančester Sitija koji ima najviše titula prvenstava Engleske u poslednjih 5 godina i spada u najbogatije klubove i Junajteda koji je posle Liverpula najtrofejniji klub, a u Birmingemu je Aston Vila koji su bili prvaci 7 puta. Dakle, većina je poprilično uspešna na svom polju, a ljubitelji fudbala jednostavno uživaju.

Sada dolazimo do muzičkog dela. Iako je London prvi na listi, krećemo od Liverpula jer odatle potiče najbolji bend svih vremena po svim mogućim anketama i stručnjacima - Bitlsi (The Beatles).

Oni su postojali kratko, svega 10 godina, ali su za to vreme obeležili epohu svojom umetnošću i ostavili neoboriv rekord, časopis NME procenjuje da su prodali milijardu nosača zvuka dok drugi procenjuju da je prodato oko 600 miliona širom sveta.

Nastali su u Liverpulu, 1960. godine i prves virke su održali u rodnom gradu i Hamburgu, a prvi hit je "Love me do" iz 1962. godine i tada kreće Bitlmanija koja se skoro 60 godina posle nije završila. Tokom desetogišnje karijere,Pol Makartni, Ringo Star, Džordž Harison i Džon Lenon su osvojili brojne nagrade, kao i rekorde na top listama. Osvojili su SAD i na Bilbordovoj listi držali prvih 5 mesta. Mladi su ih obožavali, pogotovo devojke koje su na koncertimanekotrolisano vrištale, a bilo je i slučajeva kada su padale u nesvest. Bend je imao ogromnu popularnost širom sveta, a razišli su se 1970. godine.

Objavili su albuume: Please Please Me (1963), With the Beatles (1963), A Hard Day's Night (1964), Beatles for Sale (1964), Help! (1965), Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Magical Mystery Tour (1967), The Beatles (1968) ("The White Album"), Yellow Submarine (1969), Abbey Road (1969), Let It Be (1970) i kompliaciju Past Masters (1988).

Inače, 16. januar je Svetski dan Bitlsa po UNESKU, a postoje i četiti asteroida koji su dobili ime po članovima benda Polu, Ringu i dvojici koji nisu više među nama - Džona Lenona je ubio poremeći fan 1980. godine, a Džordž Harison je preminuo od raka pluća 2001. godine.

Iako su Bitlsi najpopularniji muzičari iz Liverpula, vredi pomenuti Elvisa Kostela, Echo and the Bunnymen, Gerry and the Pacemakers, Atomic Kitten, Melanie C iz čuvenih Spice Girls, Frankie goes to Hollywood...

Muzička scena Birmingema je šarenolika i zanimljiva jer je svetu podarila večite romatične dečake Duran Duran, veoma težak hevi metal u vidu Judas Priest, Led Zeppelin i Black Sabbath, rege UB40, ELO i Moody Blues koje svi znaju po pesmi "Nights in white satin". Koji god birmingemski bend odabrali, greške nema jer je svaki ostavio pečat u svetskoj muzici.

Mančester je tekstilni grad sa dugom muzičkom istorijom (pogledati odličan film sa Stivom Kuganom "24 hours party people" o mačesterskoj sceni i Toniju Vilsonu, čoveku koji se borio za muziku kroz "Factory") i sjajnim bendovima koji su utkani u sam grad. Tu su braća Galager, Noel i Liam koji su i veliki navijači Sitija, što su ostali Sitijevci znali da cene pa sada pre početka svake utakmice se na stadionu Itihad čuje njihova čuvena pesma "Wonderwall". Ako to nije ljubav, ne znam šta je.

The Smiths i kasnije Morisi, Joy Division i posle samoubistva njihovog pevača Ijana Kertisa nastaje New Order, zatim Herman Hermit's , The Stone Roses, Take That i Robi Vilijams, The Chemical Brothers, Simply Red, Buzzcoks, OMD, Happy Mondays... Ako su Bitlsi obeležili dekadu 1960.-1970., mančesterska scena ili kako se popularno zove " Madchester" je definitivno uradila to isto samo osamdesetih kroz novi talas i postpank i stavila grad na muzičku mapu po kojoj je prepoznatljiv i danas.

O gravnom gradu Velike Britanije su napisane knjige, snimljeni filmovi i kao svaka metropola tu se dolazi da bi se uspelo. Grad je iznedrio brojne umetnike koji su uspeli da na svetskom nivou. Pink Floyd, The Rolling Stones, The Who, Queen, The Clash, Iron Maiden, Motorhead, Eric Clapton, Ejmi Vajnhaus, Deep Purple, Spice Girls, One Direction, Adele, David Bowie i spisak tako raste u nedogled. Koga kog izabrali, nećete pogrešiti, a spisak je čak i duži.

Koga god da izaberete, nećete pogrešiti - od hermetičnog i pomalo psihodeličnog Pink Flojda, večitih rokera Stonsa koji i danas danas praše, do Ejmi Vajnhaus koja je svojom muzikom i tragičnim životom takla srca mnogih ljudi. Priča o Dejvidu Bouviju kao muzičkom kameleonu koji je uticao na mnoge savremenike i one koji su došli posle njega ili o bendu The Who koji se nisu bojali da snime mjuzikle... Besmrtni Kvin i Fredi Merkjuri. Kao što su fudbaleri virtuozi na travi, tako su ovi umetnici sa rečima i notama.

Kada se sve sabere i oduzme, Engleska je svetu pružila dosta kroz fudbal i muziku i možda je najbolje ostati na tome. Neko više voli fudbal, neko voli da pevuši i uživa u roku i popu. Svakako, lepo je bilo podsetiti se velikana sa obe strane.

Kakva je situacija kod vas?

