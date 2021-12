VELIKA TRAGEDIJA ĆERKE ĐORĐA BALAŠEVIĆA: Tata je rekao da će uraditi sve što mu zatražim ako prohodam i uradio je tetovažu!

Jelena Beba Balašević, koja je završila književnost i režiju, otkrila je da se vratila pisanju pesama. Otac ju je naučio da svira gitaru, a i govorio je da je nadarenija od njega.

- Nisam ni blizu talentovana kao Đole. Nadam se da ću istrajati u muzici - kazala je Jovana.

foto: Beta Dragan Gojic

Mlada umetnica povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći, koju je doživela sa samo 16 godina:

- Slomila sam vrat i doživela kliničku smrt. Nisam osećala nijedan deo dela. Sve prognoze su bile loše. Imam posledice toga. Ne želim da se žalim. Znam kakve su prognoze bile. Tata je rekao da će uraditi sve što mu zatražim ako prohodam. Želela sam da se istetovira, ne znam ni sama zašto. Vratio se istetoviran, s tetovažom miša.

foto: Z. Škrbić

Muzičar Đorđe Balašević ostavio je svojoj porodici u amanet pismo o tome šta da rade kada njega ne bude, otkrili su njegovi najbliži gostujući u emisiji "TV lica kao sav normalan svet". Sadržaj ove poruke nikada neće biti objavljen, ali je ćerka Jelena ispričala kako je to toga došlo.

- S obzirom na to da je Đole gledao na život s puno humora, on je prošlog novembra napisao nama jedno pismo, tj. mejl. Mi smo se družili tada i viđali svaki dan. Želeo je da nešto bude zapisano. Ne mislim ja nigde da idem, govorio je - rekla je Jelena i dodala:

- To nije bio spisak zahteva, već kao Kiplingova pesma. Neće biti nikad objavljena, jer je to nešto između njega i nas. Kad sam to dobila, nisam želela da čitam. Sve nas je pripremio na to. Jedna od poruka je bila kako da se ponašamo kad plotun bljuvotina krene na njegovu porodicu, govorio je kako da se odnosimo prema njegovom autorstvu. Mi samo to sprovodimo, kao čoveku koji nam je ispunjavao sve želje.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/ TV lica/ LJ. R.

Bonus video:

01:28 ZAMBIJA ODAJE POČAST ĐORĐU BALAŠEVIĆU KAO BORCU PROTIV RASIZMA Aleksa sa suprugom Nikolinom pozvan je na ceremoniju u Lusaku