NAPOLA SAM HRVAT: Čuveni Džon Malkovič došao u Zagreb, pa izneo istinu o svom poreklu!

Američki glumac Džon Malkovič stigao je u Zagreb sa svojim muzičko-scenskim performansom, a sa okupljenim medijima pričao je o svom hrvatskom poreklu.

Glumac je za "Jutarnji.hr" otkrio koliko uživa na Balkanu.

- Bio sam ovde nekoliko puta, uvek sam uživao. U Zagrebu nisam proveo puno vremena, bio sam samo tri ili četiri puta. Ne poznajem Zagreb toliko dobro. Posetio sam puno ostrva, proputovali smo veliki deo obale. Bilo je lepo, fantastično. Išli smo na dugačko putovanje, poveo sam kolege i naše porodice na dugo krstarenje, tri nedelje, pre nekoliko godina - rekao je Malkovič.

Onda je pričao o svom poreklu.

- Napola sam Hrvat. Tačka. Koliko ja znam. Delom sam Škot, delom Francuz. To nije nešto čime bi se ponosio, niti nešto čega me sram, mislim. To je činjenica - izjavio je glumac.

Glumac je u Zagreb sleteo 20 minuta kasnije nego što je bilo planirano, a onda je još zapeo i u gužvi do hotela u kom odseda. Nema u planu da šeta gradom zbog gustog rasporeda, a prema navodima hrvatskih medija zadržao se u Zagrebu jedan dan.

