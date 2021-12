MALIK, MALIK, NA G*VNO SI MI NALIK: Evo kako izgleda i šta radi dečak iz filma Otac na službenom putu! OŽENJEN RUSKINJOM

Dečak Malik iz kultnog Kusturičinog filma "Otac na službenom putu" mnogima je sinonim za lepe dane 80-ih godina. Moreno Debartoli odigrao je jednu od najzapaženijih dečjih uloga u jugoslovenskom filmu.

On je zajedno sa Mikijem Manojlovićem i Mirjanom Karanović ocrtao i dočarao probleme i tragedije koje je porodica 50-ih godina proživljavala, te je ovaj film i dalje u vrhu ostvarenja koji idu vikendom na nacionalnim frekvencijama.

Njegovo današnje zanimanje je na iznenađenje mnogih daleko "slađe". Debartoli je šef kuhinje jednog sarajevskog hotela, a svojevremeno je imenovan i za zvaničnog ambasadora jednog svetski poznatog čokoladnog brenda za jugoistočnu Evropu.

Živi u Sarajevu u srećnoj porodici i, kako kaže, ne planira nigde da ide.

- Sarajevo se, osim nekih ratnih tragova, nije mnogo promenilo. Što se kaže "svoj na svom". Moji roditelji - Josip i Emina koji još žive u Izraelu, čuvaju albume sa slikama i potpisima svih glumaca iz filma. Tamo privode kraju svoje karijere i onda će u Sarajevo da dočekaju zasluženu penziju - rekao je Debartoli jednom prilikom za "Noizz".

O svojoj ulozi ima samo lepa sećanja, jer je filmska scena u to vreme bila veličanstvena, a Miki Manojlović mega zvezda. On je imao tu sreću da je filmska ekipa u njemu videla "to nešto" potrebno za ulogu. Onaj ko se najviše "bunio" bila je njegova majka koja je, kao i svačija, brinula kako će se odsustvo iz škole odraziti na Morenove ocene. Dečak je pristao, a ostalo je istorija.

- Smešno je reći, ali nakon svih ovih godina, još sam Malik. Od kada sam se vratio u Sarajevo, mislim da je na raznim televizijama prikazan bar pet-šest puta. Sada ga moja deca gledaju i često dobace: "Opet tata na televiziji" - kazao je Debartoli za pomenut medij.

U braku sa Ruskinjom Katjom ima dvoje dece - kćerku Lunu i sina Lea.

