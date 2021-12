BOGATA NASLEDNICA O BURNOJ PROŠLOSTI: Prisetila se fotke stare 15 godina sa SKANDALOZNIM drugaricama, a sada vode DRUGAČIJE ŽIVOTE

Čuvena naslednica lanca hotela, Paris Hilton, godinama je privlačila pažnju javnosti zbog burnog života koji je vodila.

Prošlo je 15 godina otkako su Paris Hilton, Britni Spirs i Lindzi Lohan fotografisane u automobilu ispred jednog hotela u Los Anđelesu.

Čuvena naslednica prisetila se tog perioda u okviru svog podkasta "This is Paris", pa istakla da ne može da veruje "kako vreme leti", te otkrila koliko joj je drago što stvari ne stoje kao ranije.

Tada okarakterisane kao "devojke za žurku" koje sa sobom svuda nose dramu i intrige, danas žive potpuno drugačije. Naime, Paris se udala, Lindzi se sprema da izgovori sudbonosno "a", a Britni "drži" fokus na sebi time što je ponovo slobodna i posle više od 13 godina nije pod kontrolom svog oca Džejmija.

- Ne mogu da verujem da je prošlo 15 godina od ovoga. Tada su nas prozvali "svetim trojstvom" 2000. - potpisala je svoju objavu na Instagramu Paris.

- A i 15 godina kasnije, toliko toga se promenilo. Ja sam se udala, Britni je ponovo slobodna, Lindzi samo što se verila. Sviđa mi se to. Izvukle smo se - dodala je.

- Ovako je to nekada bilo. Tabloidi su bili glavni krivci za navodne drame, svađe koje su se odvijale... Jednostavno bi napisali kako se to i to desilo, kako jedna drugu mrzi, te da svađa traje, pa pravili problem bez problema - objašnjavala je zatim u podkastu.

- Internet nam je tu sad od velike pomoći. Ali, ranije, bilo je strašno. Dugo sam se s tim borila - istakla je Paris, koju je od nastanka "svetog trojstva" kao i Britni i Lindzi dugo bio glas da ne izbija iz klubova, preteruje s alkoholom i troši novac kao da sutra ne postoji.

