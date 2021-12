ĆERKA SLAVNOG GLUMCA UHVAĆENA SA LJUBAVNIKOM: Prepustili se strastima, dok dečka nije bilo na vidiku, a evo kako je sve OBJASNILA!

Vilou Smit, ćerka poznatog para Vila Smita i Džejde Pinket Smt, uslikana je na plaži u ljubavnom zanosu sa muzičarem Devejnom. Međutim, ovo ne bi bilo čudno da Vilou nije u nije u višegodišnjoj vezi sa Tajlerom Kolom.

Kako navode starni mediji, iako je Vilou u višegodišnjoj vezi sa Tajlerom Kolom, ona je nedavno uslikana na jednoj plaži u Majamiju, a fotografije svedoče da je prilično prisna i sa muzičarom Devejnom.

foto: Profimedia

Podsetimo, njen otac Vil Smit je nedavno objavio memoare u kojima je otkrio veliki broj do sada nepoznatih detalja iz privatnog života. Vil i Džejda su priznali da praktikuju poliamoriju, odnosno dopuštaju jedno drugom da imaju druge partnere, a glumac je otkrio i da je u jednom trenutku života bio zavisnik od intimnih odnosa, kada ga je tadašnja devojka prevarila

"Krenula stopama svojih roditelja", "Zar ona nema dečka?", "Baš mi je neprijatno ovo", "Ugledala se na roditelje", "Meni ovo nije normalno", "Svako živi kako želi, pustite ljude", "Da nije malo previše?", "Zanima me šta na o kaže njen dečko", "Po uzoru na roditelje, ništa čudno", neki su od komentara.

foto: Profimedia

Vilou je nedavno objasnila da je poliamorna:

- U poliamoriji je glavni temelj sloboda pa imate mogućnost da stvorite odnos koji vama odgovara. Poligamija se definiše kao praksa učestvovanja u više romantičnih - i obično, seksualnih - odnosa uz pristanak svih uključenih ljudi - ispričala je Vilou, u emisiji "Red Table Talk"a dodala i da ima punu podršku svoje majke.

- Većina ljudi praktikuje monogamiju jer oseća da nemaju drugi izbor. Svi znamo da se većina ljudi ovde bavi neetičnom nemonogamijom na bilo koji način. Monogamija mora biti vaš izbor, baš kao i poliamorija. To ne može biti zbog toga jer su mi rekli da bih to morala da radim na ovaj način. To je, draga moja, duboko zastarelo i više ne deluje - rekla je Džejda Smit koja je inače, u emisiji "Red Table Talk" javno priznala svom mužu da ga je varala u periodu kada je njihov brak bio u krizi, prenosi "La Times".

foto: Profimedia

