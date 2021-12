DOSADILO MI JE DA GLUMIM SAMO KRIMINALCE, LGBT NEGATIVAC ME JE INSPIRISAO Darko Ivić u nastavku BESE, a ima i ljubavnu scenu FOTO

Darko Ivić pojačanje je druge sezone serije "Besa", koja se emituje vikendom na kanalu Superstar, a sredom i četvrtkom na TV Prva. Mladi glumac jedan je iz plejade umetnika koga smo upoznali i zavoleli u filmu "Pored mene" Stevana Filipovića, a ponovo tumači lik kriminalca. Za Kurir Darko otkriva kako se spremao za novu ulogu i zašto je prvi na listi reditelja kad se biraju likovi negativaca.

Kakve utiske nosite sa snimanja "Bese"? Da li ste zadovoljni načinom na koji vas je prihvatila ekipa?

- Utisci sa snimanja "Bese" su pozitivni. Gledao sam prvu sezonu, tako da sam odmah prihvatio poziv jednog od reditelja Milana Todorovića, s kojim uvek imam odličnu saradnju. Takođe, srećan sam što sam delio kadar s jednom od svojih omiljenih glumica Hanom Selimović. Na setu su bili i moji prijatelji Marko Janjić i Mak Pantelić, tako da je atmosfera bila sjajna.

Opet ste loš momak. Šta je bilo presudno da prihvatite ovu ulogu?

- Presudno je bilo to što Joca ima tajnu, za koju misli da se nikad neće otkriti. Postalo mi je dosadno da tumačim likove iz krimi-miljea, tako da uvek tražim nešto posebno u liku što može da pokaže njegovo drugo lice. Ovde je definitivno bila inspiracija to što je moj lik pripadnik LGBT populacije, što do sada nisam imao prilike da tumačim.

Šta ćemo od vašeg LGBT junaka videti do kraja serije?

- To vam neću otkriti kako ne bih spojlovao epizode u kojima se moj lik pojavljuje.

Imali ste zapaženu rolu i u "Kljunu", koji je opet nekog kriminalističkog žanra. Koliko je to uopšte presudilo da prihvatite ove uloge i po čemu pamtite rad na ovom projektu?

- "Kljun" je poseban projekat, tome svedoči nagrada u Kanu. Rad na seriji ću pamtiti po nekoliko stvari, jer je snimanje trajalo nekoliko meseci. Ulogu Borka sam prihvatio, jer on nije tipičan negativac. Trudio sam se da prikažem borbu dobra i zla u njemu, koja je konstanta kroz celu seriju. Takođe, Borko mnogo krije, introvertan je i nije tip likova koje sam do sada tumačio. On je istrenirani genijalac kog su opasni ljudi upotrebili da radi protiv čovečanstva, mada je negde u dubini duše ostao dete. Kao takav, bio mi je veliki izazov, a na publici je da oceni da li sam mu dorastao.

Publika glumce često poistovećuje s njihovim ulogama, kod vas je to slučaj s Tadijom. Koliko vam je važno da dokažete ko ste i kakvi ste u stvari?

- Kada neka uloga bude tako prihvaćena kod ljudi, to znači da ste posao obavili kako treba. Učinili ste lik dovoljno živim da je postao deo svakodnevice ljudi. Naše uloge su veće od nas, one će živeti i kada nas ne bude, tako da je na meni da napravim što više takvih likova. Što se tiče mene privatno, trudim se da živim daleko od očiju javnosti, gde ne moram da dokazujem i pokazujem ko sam ja.

Kad smo pomenuli Tadiju i film "Pored mene", kada gledamo nastavak priče, kako komentarišete to što se Stevan Filipović autovao?

- Naravno da pozdravljam taj potez. Stevan ima moju punu podršku kao prijatelja i kolege. Nadam se da će inspirisati i druge ljude koji vode sličnu borbu.

Kakvi su vam planovi i da li publika može da vas vidi i u pozorištu?

- Za deset dana je premijera kratkog igranog filma "Šapa" (reditelja Damjana Paunkovića), u kom tumačim glavnu ulogu. Film precizno govori o moralnoj kolotečini u kojoj se današnje društvo nalazi, kao i o poremećenim sistemima vrednosti koji vladaju. Do kraja godine bi trebalo da izađe i diplomski film "Ševa", u kom takođe igram glavnu mušku ulogu, rediteljke Katarine Krstić. "Ševa" je priča o vršnjačkom nasilju i suočavanju sa najtežim strahovima. A sledeće godine izlazi i dugo očekivani nastavak filma "Pored mene", koji nosi naziv "Pored tebe", reditelja Stevana Filipovića. Što se pozorišta tiče, možete me gledati u predstavi "Gospođa ministarka" Tatjane Mandić Rigonat, pozorišta "Boško Buha", kao i u komadu "Urednik", Reflektor teatra.

