ŠOK NA MUZIČKOJ SCENI, PREMINUO SLAVNI MUZIČAR Bol je cena koju plaćamo za ljubav: Porodica neutešna i moli za privatnost

Rok muzičar Džon Majls je preminuo u 72. godini života. Njegova porodica je potrvdila tu vest, rekavši da je umro posle kraće bolesti i mirno, u snu, okružen najbližima.

Rođen je u Džarou, aprila 1949. godine, u severoistočnoj Engleskoj, a u legendu je ušao pesmom "Music" (Music Was My First Love And It Will Be My Last) koja je obeležila top liste u Velikoj Britaniji 1976. godine. Nazivali su ga sjajnim i inovativnim muzičarem u britanskoj rok muzici. Kasnije je svirao sa Tinom Tarner i sarađivao sa brojnim muzičarima kao što su Stivi Vonder, Džimi Pejdž itd.

- Sa velikom žalošću vas obaveštavamo da je Gdin Muzika, Džon Majls nažalost preminuo posle kraće bolesti. On je bio voljeni muž, otac i deda i nedostaje nam više nego što reči mogu da opišu. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom trenutku... Zauvek će biti u našim srcima - piše između ostalog u objavi Majlsove porodice na društvenoj mreži Fejsbuk.

Objavio je 10 albuma od 1976. i 1999. godine, a 2017. je dobio i nagradu za doprinos rokenrol muzici.

Njegov menadžer i prijatelj Klif Kuper je rekao da je preminuo mirno, u snu sa porodicom oko njega.

- Kao Džonov menadžer i prijatelj već 50 godina, on ne samo da je bio dobar i ljubazan već i odličan muzičar i tekstopisac u svetskim razmerama - rekao je on za BBC.

Iza sebe je ostavio suprugu Ajlin sa kojom je bio u braku skoro pola veka, kao i dvoje dece i unučiće.

