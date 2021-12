GLUMAC IZ HIT SERIJE KOJU SRBI OBOŽAVAJU OTKRIO DA JE GEJ: U vezi je već 18 godina, a sada mu se javno obratio OVIM REČIMA! (FOTO)

Bivša zvezda serije "Slatke male lažljivice" (Pretti Little Liars) Džulijan Moris objavio je dirljivu objavu na Instagramu i priznao da je gej.

Džulijan je otkrio da je gej i objavio fotografije sa svojim dečkom, umetnikom Landonom Rosom. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da su njih dvojica u vezi čak 18 godina, prenosi "pride.com".

- 18 godina zajedno i bile su najbolje jer su bile sa tobom. Volim te - napisao je glumac, a ispod fotografije su se nizali komentari oduševljenja i podrške.

Inače, Džulijan je britanski glumac, rođen 1983. godine, a osim gorepomenut serije, proslavio se i u sitkomu "Nova devojka" (New Girl) i "Nekada davno" (Once upon a Time) koje su gledaoci iz Srbije takođe imali prilike da gledaju na malim ekranima.

