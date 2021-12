ZBOG IVANA SAM BILA NA IVICI SUZA, NIKO NIJE PRIMETIO KAKO SE OSEĆAM: Jelena Tomašević progovorila o detaljima koje niko nije znao

Jelena Tomašević s razlogom godinama važi za jednu od najboljih pevačica sa ovdašnjih prostora.

- Postoji pozitivno uzbuđenje pred taj veliki koncert. Prošlo je više od dve godine od koncerta u Sava centru i uvek su ta velika druženja sa publikom jako emotivna. Velika je odgovornost i misli se o svakom detalju. Ali organizatori iz Kombank dvorane su vodili računa o svemu, tako da će se poštovati sve epidemiološke mere. Ono što me je obradovalo je da svi koji ne budu imali kovid propusnice, biće im organizovano besplatno antigensko testiranje ispred samog ulaska u salu - kaže za “Blic” Jelena Tomašević.

Tokom koncerta u Sava centru otpevali ste pesmu “Zlatni dan”. Tada vam se na sceni pridružio suprug Ivan. Da li će biti slučaj i ovog puta?

- To je bio poseban momenat i iznenađenje koje me je potpuno „dokrajčilo“ u smislu emocija. Jedva sam otpevala pesmu “Zlatni dan” do kraja. Bina je izgledala kao dnevna soba, sedela sam na sofi, pevala, a reflektor koji mi je bio uperen u lice, stvorio mi je utisak da ne vidim publiku. Odjednom se stvorio Ivan ispred mene i uzima mi ruku da plešemo. Držala sam se dobro. Ljudi nisu primetili da sam bila na ivici suza. Na tom koncertu sam bila preemotivna. Kako ja tako i publika. Uspela sam da otpevam pesmu do kraja, a posle je usledilo pitanje: “Zašto si mi to uradio”? Lepa su ta iznenađenja. Ali se nadam da ih na ovom koncertu neće biti.

Hoće li Ivan biti na koncertu?

- Da. Biće, kao i Nina, svi moji prijatelji i kolege. Svi koji su u tom trenutku slobodni i koji su u Beogradu.

Da li imate veću odgovornost kada je Nina ili Ivan na koncertu?

- Nina je ozbiljan igrač iako ima devet i po godina. Neverovatno kapira stvari. Uostalom kao i sva današnja deca. Nekada mi kaže tako nešto jednostavno, a tako mi reši situaciju u kojoj se nalazim. Sada koristi taj izraz “rešila”, što mi je jako simpatično. Srećna sam što će ona biti na koncertu. I naravno imam veću odgovornost kada je ona tu. Zapravo, otkada se rodila imam veću odgovornost prema sebi, prema njoj, prema životu uopšte i ovim čime se bavim.

Na koga je Nina povukla karakterom?

- Nina je svoja. Povukla je najlepše od mene i Ivana, ali oboje smo stava da ona sama treba da gaji svoj karakter i da bude jedinstvena, autentična u svom daru i karakteru. I hvala bogu dobro nam ide. Tokom ovih godina roditeljstva shvatila sam da nismo samo mi dati deci da ih vaspitavamo, nego su i oni dati nama da nas čine boljima i da nas menjaju. Mnoge stvari sam naučila od svoje ćerke i učim svakog dana.

Da li Nina voli da se pojavljuje u javnost?

- Kada je bila manja nije volela da se pojavljuje u javnosti. Sada kada je starija svesnija je kakav je naš posao i da će ponekad morati da se fotografiše.

Da li vam je drago što je krenula vašim stopama?

- Srećna sam što je Nina muzikalna i što je odabrala da svira klavir. Ona je treći razred niže muzičke škole i dobro joj ide. Drago mi je što je muzika bar kao hobi prisutna u njenom životu. Muzika raduje dušu. Nikada je neću sputavati da razvija svoje darove. Šta će odabrati kao svoju profesiju, da li će biti muzičar, naučnik, pravnik, ekonomista, to zavisi samo od nje i onog što joj raduje dušu. Mi ćemo je svakako podržati. Trudiću se da budem zdravorazumski roditelj.

Ivan i ja sve situacije rešavamo razgovorom U javnosti ste uvek smerni. Sigurno kao da i kod svih postoje trzavice u braku. Kako rešavate te momente? - Kao i u svakoj vezi, braku, ljudi koji žive zajedno, čak i cimeri, dođe do mimoilaženja u nekom stavu oko određenih stvari. To su normalne životne situacije. I sve ono što možemo da rešimo razgovorom i dobrom komunikacijom, smehom, ljubavlju, tako i radimo. To čini jedan odnos kompatabilnim. Svako na početku veze može da vidi da li može da funkcioniše sa tom osobom. Tako da je bitno da na početku otvorite četvoro očiju. foto: Printscreen

