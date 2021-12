KAŽU DA JE POSLE MERILIN MONRO NAJSEKSEPILNIJA GLUMICA: Voleli su je i Bond i Betmen, a njena lepota ostala je nedostižna! (FOTO)

Ona i Miki Rurk sedeli su pored otvorenog frižidera. Rekao joj je da zatvori oči i počeo da je hrani svime što je bilo u frižideru, od jagoda do ljutih papričica. Njeni izrazi lica i njegov smeh uz pesmu "You Can Leave Your Hat On" Džoa Kokera ostali su jedna od najerotičnijih filmskih scena svih fremena. Film se zove "9 i po nedelja" i kult je do dana današnjeg.

Nažalost, surovost glumačke profesije nije prelepu Kim Besindžer nije poštedela. Posledni put imala je zapaženiju ulogu 2018, u nastavku filma "Pedeset nijansi sive" gde je odigrala - a šta drugo - nego učiteljicu ljubavi Kristijana Greja. Nije bilo dugih kadrova, a gledaoci su mogli da primete da se na njenom licu vide tragovi loše plastične hirurgije koji najgore stoje najlepšim ženama. U najavi nema novih projekata osim da pozajmljuje glas u animiranim filmovima, piše "Lena".

Ko danas u Los Anđelesu prođe pored nje, teško da će u običnoj plavokosoj ženi prepoznati lepoticu zbog koje su uzdisali muškarci širom sveta, a žene nisu uspele da je kopiraju. Osmog decembra napuniće 68 godina.

STIDLJIVA LEPOTICA

Teško je bilo kopirati Kim Besindžer jer je na njoj sve bilo unikatno. Jeste da je svaka žena mogla da ima plavu kosu do struka, ali sklop visokih jagodica i retkih prirodno istaknutih usana, uz mio pogled - bilo je nemoguće. Savršeno izvajanog tela, sa prirodnim grudima i zadnjicom, obično u belim košuljama ili kombinezonima na bretele, bila je otelotvorenje iskonske ženske lepote, slične nordijskoj. A ta plava lepota došla je neočekivano baš sa američkog juga, iz Džordžije.

Tamo je u gradiću Atina rođena kao Kimila En, u porodici sa petoro dece, kao srednje dete. Uz dvojicu starije braće i dve mlađe sestre, ćerka džez muzičara i balerine na vodi, Kim je bila stidljiva devojčica. Upisali su je na balet da bi stekla samopouzdanje, ali se pokazalo da ovi prvi nastupi nisu mnogo pomogli da reši probleme sa kojima će se boriti kasnije.

Njena lepota nije ostala neprimećena, pa je već sa 17 godina učestvovala na takmičenju za Mis Džordžije. Nije pobedila, ali ju je agencija "Ford" odmah angažovala da radi kao njihov fotomodel. Preselila se u Njujork, išla sa kastinga na kasting i časove glume. Umela je i da peva, nastupajući u Grinič Vilidžu pod imenom Čelsi. A onda je odlučila da na velika vrata osvoji Holivud.

PALI I BETMEN I BOND

Istovremeno sa prvom većom ulogom u seriji "Čarlijevi anđeli", Kalifornija je donela Kim i prve napade panike sa kojima se teško borila. Po nekoliko meseci nije izlazila iz kuće, a kada je smogla snage da snima bila je pod lekovima. U 27. godini udala se za šminkera Rona Sandera i tokom tog braka dobila je ulogu Bondove devojke u filmu "Nikad ne reci nikad". Ni Šon Koneri nije odoleo da je ne uporedi sa Liv Ulman, skandinavskom filmskom divom. Tri godine kasnije postala je i Betmenova devojka Viki Vejl u filmu "Betmen", tako da je do danas jedina glumica koju su voleli i Bond i Betmen.

Napadi panike razvili su se kod nje u agorafobiju, strah od otvorenog prostora i velikog broja ljudi. U supermarketu je imala tešku epizodu i dugo nije izlazila napolje. Razvela se od Sandera sa kojim nije imala dece. Uporedo sa velikim filmskim ulogama kakvi su "9 i po nedelja" i "Finalna analiza", zabavljala se sa pevačem Prinsom i glumcem Ričardom Girom sa kojim je imala strastvenu romansu.

Ipak, muškarac njenog života bio je glumac Alek Boldvin, pomalo divlji tip koji je mogao da joj parira. Venčali su se 1993. i dve godine kasnije dobili ćerku Ajrlend, jedino dete Besindžerove.

BANKROT I RAZVOD

Slavni par blistao je na crvenim tepisima do početka dvehiljaditih. U tom periodu Kim je 1997. dobila Oskara za sporednu ulogu prostitutke u filmu "Poverljivo iz LA". Do tada su joj uglavnom davali uloge mentalno nestabilnih, histeričnih i psihički načetih žena, da bi u ovoj ulozi pokazala sav svoj veliki talenat, uvek u senci velike lepote. Ona skoro da nema ulogu u kojoj ne vrišti, ali najveći njen vrisak sigurno se dogodio kada je bankrotirala.

Nazivali su je osobenjakom i čudakinjom kada je kupila gradić Braselton u Džordžiji za basnoslovnih 20 miliona dolara. Želela je da napravi raj za turiste u rodnom jugu Amerike, a napravila je sebi samo omču oko vrata. Projekat je propao i bila je prisiljena da gradić proda za samo milion dolara. Boldvin je uspeo da je uteši, ali na kratko. Brak im je potrajao do 2002, s tim što su poslednje dve godine živeli odvojeno i krvnički ratovali oko starateljstva nad Ajrlend kojoj je danas 26 godina.

Boldvin se brzo nakon razvoda oženio Hilarijom Boldvin sa kojom ima petoricu sinova. Pravi je tata, ali trenutno doživljava najteže trenutke u životu nakon nesreće na snimanju gde je iz njegovog rekvizitnog pištolja ispaljen fatalni metak u snimateljku Halinu Hačins. Kim mu je pružila podršku napisavši da je Boldvin čovek koji nikada nikog ne bi mogao da povredi.

Kada je njen emotivni status u pitanju, u petogodišnjoj je vezi sa svojim frizerom Mičom Stounom. Mlađi je od nje desetak godina, žive mirno na njenom imanju gde ona drži životinje koje obožava. Iako vreme čini svoje, za one koji vole Kim Bejsinger ona je još uvek sinonim za lepotu.

