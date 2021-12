NIKOL KIDMAN U BAJKOVITOJ HALJINI: Glumica na crvenom tepihu izgledala kao PRINCEZA, a svi komentarišu kako je OVO moguće?! (FOTO)

Glumica Nikol Kidman uskoro će napuniti 55 godina, a nedavno je sve zasenila mladolikim izgledom. Naime, glumica je prošetala crvenim tepihom u društvu kolege Havijera Bardema u svečanoj toaleti.

Haljina u neutralnoj boji i sa kristalčićima i aplikacijama, oduševila je sve, ali je ipak dekolte privukao najviše pažnje.

foto: Profimedia

S obzirom na to da je Kidmanova sređivala lice, svi se pitaju kako joj koža vrata i dekoltea deluju toliko sveže i mlado, nikako ne izgleda kao da ima 54 godine.

Podsetimo, Nikol Kidman nikad nije imala problem sa golišavim scenama, a nedavno je otkrila kako na se*si scene u kojima ona glumi reaguje njen suprug Kit Urban.

foto: Profimedia

- Moj muž je umetnik, pa razume kako to funkcioniše, a i nije uključen u proces. On sve vidi tek na kraju kad je urađeno, kad je to već šou. Ne čita scenarije unapred, ne zna šta se sve događa na setu, on ima sopstvenu karijeru koja ga zaokuplja - rekla je za "E! News", prenosi "Entertaiment"

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Entertaiment

Bonus video:

