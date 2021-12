IMALA SAM DOSTA SLOMOVA I UNUTRAŠNJIH BORBI! Žena sa najlepšim licem na svetu progovorila o DEPRESIJI, pa poručila: NISTE SAMI!

Bela Hadid, govorila je nedavno o svojoj borbi sa anksioznošću i depresijom, a sada je podelila seriju selfija na kojima plače zajedno sa jakom porukom.

Naime, žena sa najlepšim licem na svetu, kako je često nazivaju, je ovo postavila kao odgovor Vilou Smit koja je otkrila svoje sopstvene bitke za mentalno zdravlje tokom video intervjua, preosi "Vogue".

- Volim tebe i tvoje reči. To je učinilo da se osećam malo manje usamljeno i zato bih želeo da ovo objavim - napisala je manekenka.

Pozivajući svojih 47 miliona pratilaca u svoje najdublje strahove i osećanja, Bela se zatim pozabavila fasadom društvenih medija i psihološkim efektima koji mnogi od nas doživljavaju kolektivno, iako se možda osećamo sami.

- Društveni mediji nisu stvarni. Za sve koji se bore, molim vas zapamtite to. Ponekad sve što treba da čujete je da niste sami. Dakle, od mene do vas, niste sami. Volim te, vidim te i čujem te - Hadid nastavlja da naglašava da kada je u pitanju mentalno zdravlje, ne postoje dve iste bitke i da je to borba koja je u toku.

- Ali želim da znate da uvek ima svetla na kraju tunela i da se rolerkoster uvek u nekom trenutku potpuno zaustavi.

Ona takođe napominje da, iako se osećanja tuge i bespomoćnosti uvek mogu ponovo pokrenuti, korisno je znati da oni po prirodi padaju i teku, što joj pomaže da joj donese utehu da "čak i ako je to nekoliko dana, nedelja ili meseci, ona postaje bolje."

- Trebalo mi je dosta vremena da to shvatim, ali imala sam dovoljno slomova i sagorevanja da to znam. Ako dovoljno radiš na sebi, provodiš vreme sam da razumeš svoje traume, okidače, radosti i rutine, uvek ćeš moći da razumeš ili naučiš više o svom bolu i kako da se nosiš sa njim, što je sve što možeš da tražiš od sebe - napisala je Bela.

Prema Američkom udruženju za anksioznost i depresiju, anksiozni poremećaji su najčešća mentalna bolest u SAD, koja pogađa 40 miliona odraslih u toj zemlji starijih od 18 godina. Ove stope su porasle usred tekuće globalne pandemije, pri čemu je CDC izvestio da je od avgusta 2020. do februara 2021. procenat odraslih sa nedavnim simptomima anksioznosti ili depresije porastao sa 36,4% na 41,5%. Još jedna stvar koju Hadid inherentno stavlja u prvi plan je veza između mentalnog zdravlja i hronične bolesti. Hadid je 2016. otkrila da pati od lajmske bolesti, bolesti koju prenosi krpelj sa simptomima, uključujući umor i bol u mišićima, koji mogu značajno uticati na kvalitet života pacijenta. Opšte je poznato da je depresija jedna od najčešćih komplikacija hronične bolesti, a procenjuje se da do jedne trećine ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim stanjem ima simptome depresije.

Iako će uvek biti svađe oko slavnih ličnosti i njihovih privilegija, ne može se poreći da kada zvezde poput Hadid otvore svoje probleme sa mentalnim zdravljem, to podiže preko potrebnu svest o rasprostranjenosti ovih pitanja i resursima koji su na raspolaganju da pomognu da se izbore i dobiju prava nega.

- Jedna od najvažnijih stvari, mislim, je destigmatizacija svih problema mentalnog zdravlja, posebno anksioznosti, jer mnogi ljudi misle da su sami sa tim - rekao je klinički psiholog iz Los Anđelesa dr Ramani Durvasula.

