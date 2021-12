MIODRAG DRAGIČEVIĆ POKAZAO NASLEDNICU VASILIJU: Prvi mesec, prva štenja i sneg! SLATKO (FOTO)

Glumački par Olja Bacić i Miodrag Dragičević nedavno su postali roditelji, u njihov život stigla je devojčica Vasilija.

Ponosni tata ne krije sreću što je dobio naslednicu, a Instagramu je podelio i prvi selfi s bebom. Miša i Olja krenuli su u šetnju.

"Prvi mesec, prva štenja i prvi sneg", napisao je glumac, a njegova supruga je dodala: "Moje ljubavi".

Glumac je nedavno izjavio da se sjajno snašao u novoj ulozi.

"Olja i ja polako ulazimo u štos kako se menjaju pelene, kad treba dati cuclu. Sve dolazi na svoje prirodno i sve nam je lepo. Ne mogu rečima da opišem kako se osećam. Kad su mi ljudi govorili: “Videćeš kad dobiješ svoje dete, ne mogu ja da ti kažem koja je to sreća”, delovalo mi je neverovatno. A sad sam se u to uverio. Pre nego što sam postao otac, imao sam razna opterećenja, ali kad dođe to malo biće, onda više nisi fokus ti već ono. Ne piješ prvo ti ujutru kafu i pročitaš novine, nego obaviš sve što je potrebno oko bebe, posvetiš joj potrebnu pažnju", objašnjava glumac za "Gloriju"

Olja i Miodrag su se, podsetimo, pre dva meseca venčali u Beogradu. Sve je bilo organizovano u tajnosti, a venčanju, između ostalih, prisustvovali su i Miodragova sestra, glumica Tamara Dragičević i njen suprug, glumac Petar Benčina.

