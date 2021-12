SPOJLER! ŠOK U PRVOJ EPIZODI NASTAVKA KULTNE SERIJE SEKS I GRAD Evo šta se desilo Samanti, a zbog KERI I ZVERKE plakaćete kao KIŠA

O prvoj epizodi serije "I tek tako" (And just like that) nastavka kultne serije "Seks i grad" bruji čitava planeta.

Najpre su mnogi gledaoci bili šokirani činjenicom da junakinje više nisu u punoj snazi, već su se promenile i imaju između 55 i 59 godina. Radnja serije je potpuno savremena, te likovi govore i o pandemiji, a i njihove profesije prilagodile su se sadašnjosti.

Keri snima podkaste, Miranda kreće na fakultet, a Šarlot se bavi porodicom i uživa u ulozi majke.

Opšte je poznato da lika Samante neće biti jer glumica Kim Katral nije želela da igra u nastavku. Međutim, iako su mnogi očekivali da će lik Samante biti ubijen, to se nije desilo.

Samanta se zbog posla preselila u London, a svojim drugaricama iz Njujorka, Keri, Mirandi i Šarlot ne odgovara na pozive.

Svi su oduševljeni ljubavlju i brakom Keri i Zverke, i u prvim minutima serije njihovi romantični kadrovi ostavili su sve fanove ove fiktivne veze bez daha.

Međutim, Keri kao i u "Seks i gradu", nema mnogo sreće u ljubavi, te u prvoj epizodi ostaje bez svog voljenog Zverke.

Zverka umire od infarkta već u prvoj epizodi "I tek tako", a Keri ga zatiče tik pred srčani udar. Nakon što je ugleda, Zverka umire na njenim rukama.

Šta će se dešavati sa Keri i ostalim junacima saznaćemo već u narednim epizodama.

