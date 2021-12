OTVORENO PISMO ALEKA BOLDVINA: Glumac koji je na setu ubio snimateljku zatražio SAOSEĆANJE za sebe i svoje kolege! (FOTO)

Glumac Alek Boldvin koji je na snimanju filma "Rust" u Novom Meksiku upucao snimateljku Halinu Hačins i ranio reditelja Džoela Souzu, objavio je otovreno posmo i zatražio saosećanje za sebe i svoje kolege.

- Koga se to tiče, ovo pismo je napisano u ime glumačke ekipe i ekipe filmske produkcije Rust. Producenti nisu sankcionisali niti na bilo koji način uticali na to - počeo je on.

foto: Profimedia

- Mi, dole potpisani, smatramo da je javni narativ oko naše tragedije na radnom mestu neadekvatan i želimo da izrazimo tačniji prikaz našeg iskustva. Boli nas gubitak naše prijateljice i koleginice Haline Hačins. Ona je, na mnogo načina, bila u srcu naše produkcije, a njen gubitak je povredio svakog od nas. Boli nas zbog gubitka našeg zajedništva, našeg duha i gubitka našeg rada. Boli nas zbog naših prijatelje koji su bili na meti javnosti dok i sami tuguju - deo je objave.

- Nažalost, u filmskoj industriji uobičajeno je raditi na neprofesionalnim ili užurbanim produkcijama kako bi se steklo iskustvo i zasluge. Mnogi od nas su radili na takvim vrstama produkcija. Rust nije bio jedan od njih. Rust je bio profesionalan.’

Baveći se spekulacijama oko uslova na setu, nastavili su:

- Priznajemo da nijedan set nije savršen, i kao i svaka produkcija, "Rust" je imao oblasti sjaja i oblasti koje su bile izazovnije. Iako čvrsto stojimo uz naše sindikate i snažno podržavamo borbu za bolje uslove rada u našoj industriji, ne smatramo da je ovaj set predstavljao vrstu uslova protiv kojih se naši sindikati bore.

foto: Profimedia

- Podržavamo sve napore da se filmski setovi učine bezbednijim za rad za sve glumce, ekipu i radne životinje. Opisi Rusta kao haotičnog, opasnog i eksploatativnog radnog mesta su lažni i odvlače pažnju od onoga što je najvažnije: sećanja na Halinu Hačins i potrebe da se pronađu moderne alternative zastarelom industrijskom vatrenom oružju i bezbednosnim praksama. „Iako je istina da je nekoliko članova posade dalo otkaz pre nesreće, velika većina nas je ostala, nikada nisu osećali potrebu da protestuju ili daju otkaz.

- Uživali smo na svom radnom mestu. Malo onih nezadovoljnih ne zastupaju stavove svih nas. Na tom filmu, naše radno vreme i plate su bili pošteni i u skladu sa očekivanjima - piše dalje.

– Dvanaestočasovni radni dani i obrti su bili standardni i obično smo radili od 6 do 18 časova. Ranč Bonanza Krik je istorijski filmski set, a svi članovi ekipe dobro razumeju njegovu lokaciju i uslove za prevoz.

- Stanovanje je obezbeđeno kako je zahtevao sindikat. Plaćanja su izvršena, uglavnom na vreme, a iznosi su bili prema dogovoru, po pojedinačnim poslovima ili poslovima odeljenja. Radni moral na setu je bio visok.’

- Smeh i optimizam bili su uobičajeni među glumcima i ekipom. Od direktora do asistenata u produkciji, sva odeljenja su dobro radila zajedno, sarađujući i pomažući jedni drugima u postizanju zajedničkih umetničkih ciljeva - navodi se.

- Bili smo svesni da radimo dobar posao; snimajući prelepe slike i odlične performanse, i bili smo ponosni što to radimo. Posao je bio težak, ali sadržajan. „Bili smo inspirisani kvalitetom scenarija i glumačkom postavom. Halinina radna etika je bila inspirativna i trudili smo se da podržimo njenu viziju. Dani su bili čvrsto raspoređeni, ali prikladno - piše u objavi.

foto: Profimedia

– Išli smo u korak, nismo kasnili. Kao posada, mi nemamo autoritet šta se dešava „iznad linije“. To je posao proizvođača. Ali, prema našem iskustvu, proizvođači i menadžeri proizvodnje su podržali naše napore.

- Svakodnevno su bili na snimanju i bili angažovani sa ekipom, učestvujući u istom kreativnom procesu. Osećali smo da ne radimo samo za njih, ali sa njima.

- Oni su koristili tokom sastanaka o bezbednosti da razgovaraju o svim bezbednosnim ili drugim problemima. Molimo vas da ne dozvolite da nekolicina nezadovoljnih zaposlenih utiče na vaše viđenje nas ostalih.

- Mi smo profesionalci u svakom odeljenju: računovodstvo, pomoćnici direktora, kasting, kamera, umetnost, rekviziti, specijalni efekti, elektrika, rukohvati, kostimi, kosa, šminka, zvuk, lokacije, medicinari, pregovarači sa životinjama, zdravlje i bezbednost, transport, zanatstvo Usluge, ketering, kaskaderske, građevinske i proizvodne kancelarije - glasi poruka.

- Radili smo na najvišim nivoima u industriji i možemo i na nas će se računati da ćemo to ponovo raditi. U međuvremenu se podržavamo i sarađujemo sa istražiteljima.

foto: Profimedia

- Ljubazno molimo da vaša nagađanja i generalizacije o nama i našim kolegama budu saosećajni dok se istraga ne završi. Zahvalni smo našim brojnim prijateljima i porodici koji su nam se privatno obratili kako bi pružili saosećanje i podršku.

- S poštovanjem, glumci i ekipa Rust-a. Dejvid Stivens, Brajan Norvel, Tereza ​​Dejvis, Tomas Gendi, Roman Gendi, Ana Vilijams, Monika Spendlav, Stejsi Lokhart, Katja Lus, Devon Verkhajzer, Tim Barera, Emili Hejz, Džejden Pots, Džidži Hise, Keti Harison, Danijel Ornic, Nikol Montoja , Luke Hussack, Chee Ho, Joe Heise, Emili Price, Matt Hemmer, Imani Caldvell, Isabel Langdale, Sveet Pea Kadis.

Podsetimo, tragedija se dogodila 21. oktobra kada je glumac Alek Boldvin tokom probe ispalio metak koji je usmrtio direktorku fotografije Hanilu Hačins. Ona je hitno prebačena u bolnicu nakon incidenta, 21. oktobra, ali je preminula od zadobijenih povreda. Za ovu nesreću još niko nije okrivljen.

Kurir.rs/A.A.

