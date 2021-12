NAJKRAĆI I NAJDUŽI HOLIVUDSKI BRAKOVI: Neki su izdržali svega 56 sati, a ovo su rekorderi koji su zajedno preko 50 godina! (FOTO)

Svetske zvezde poznate su po brojnim ljubavnim vezama koje neretko završavaju brakovima. Razvodi su i više nego česti, a titulu najkraćeg braka drži Britni Spirs (40) sa čak 56 sati ljubavi pre razvoda.

foto: Profimedia

- Britni i ja nismo hteli da potpišemo papire za poništenje braka - rekao je njen prvi suprug Džejson.

Britni Spirs i Džejson Aleksander (39) bili su u braku samo 56 sati, a venčali su se u januaru 2004. Iako se dugo nije znalo zbog čega su se rastali, on je za Daily Mail 17 godina nakon braka ispričao da ih je na razvod naterala njena porodica, pa su naivno potpisali poništenje jer su bili uvereni da će brak štetiti njenoj karijeri.

- Naivno smo im verovali, a oni su nas prevarili. Voleo sam Britni, a oni su promenili njen broj mobilnog i nisam mogao više da razgovaram sa njom - ispričao je Džejson.

foto: Profimedia

Nikolas Kejdž i Erika Koike bili su u braku 4 dana, tokom marta 2019., a Nikolas je kratko objasnio zašto su potpisali poništenje braka.

- Ne želim puno o tome, jako me uzrujalo kako se ta situacija završila - rekao je za The New York Times, a navodno su pre potpisivanja braka puno popili te on nije bio svestan da Erika ima nekoga sa strane.

foto: Profimedia

Brak Edija Marfija i Trejsi Edmonds trajao je 2 nedelje, a venčali su se na Bori Bori u januaru 2008. Edi je bio poznat kao glumac koji voli da menja ljubavnice, a Trejsi je odlučila da odustane od braka navodno jer je Edi drastično promenio ponašanje. Iako je brak bio legalan, ipak nije vredeo u SAD.

foto: Profimedia

Tokom februara 1994. venčali su se tad 19-godišnja Dru Barimor (46) i Džeremi Tomas (58), vlasnik noćnog kluba u koji je Dru često izlazila. Razlog razvoda nije poznat, ali navodno je glumica shvatila da je taj brak greška.

foto: Profimedia

Kim Kardašijan (41) i Kris Hamfriz (36) venčali su se pred kamerama realitija "Keeping Up With the Kardashians" 2011., a Kim je u jednom intervjuu otkrila da nije znala kako bi prekinula i da je osećala pritisak da se mora venčati zbog snimanja. Brak je trajao 27 dana, a Kim je nedavno ispričala da joj je žao kako se ponela u toj situaciji i da tad nije znala bolje.

foto: Profimedia

Jedan od najdugovječnijih brakova među poznatima je između Bila Kozbija (84) i njegove supruge Kamil Henks Kozbi (77) koja ga je podržala kad je bio osuđen za seksualne prestupe. Bill i Kamil venčali su se 1964, a do danas broje 57 godina braka i petero dece.

foto: profimedia

Doli Parton (75) i Karl Din (79) svoj brak već 55 godina drže u strogoj privatnosti, a venčali su se u maju 1966. Njihova ljubav traje i danas, a Doli je otkrila da brak drže živima spontanim i jednostavnim sastancima koje planiraju jedno za drugo.

- Skuvam nešto što volimo i ponekad odemo na piknik pored reke i ostanemo par dana u hotelu, to su jednostavne stvari koje nas čine srećnima - ispričala je za ET.

foto: Profimedia

Uspešni autori Stiven King i Tabita Sprus venčali su se pre 50 godina, u januaru 1971. a upoznali su se još na fakultetu. Kad je Stiven postao svetski poznat počeo je zloupotrebljavati alkohol i droge, a Tabita mu je tad rekla da će ga izbaciti iz kuće ne promeni li loše navike. Imaju troje dece zajedno, ćerku i dva sina.

foto: Profimedia

Džon Bon Džovi (59) i Dorotea Harli (59) upoznali su se još u srednjoj školi gde su bili generacija. Dorotea je prvo bila u vezi s njegovim prijateljem Bobijem, a nakon srednje škole u svojim dvadesetima par je počeo vezu. U braku su već 32 godine i imaju ćerku i tri sina.

foto: Profimedia

Snup Dog (50) i Šante Broadus (50) takođe su se upoznali u srednjoj školi i venčali se 1997. Par je u braku 24 godine, a 2004. su podneli papire za razvod koji nikad nisu zbilja proveli. 2007. su obnovili zavete, a imaju troje dece zajedno. Snup ima i sina kog je dobio iz afere s Lori Holmond.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:27 GLUMICA, MANEKENKA I MODEL! Jagoda ima ČETVORO DECE, a izgleda SAVRŠENO! Snajka oduševila žiri ŽENA ZMAJ!