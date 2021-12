PRE 30 GODINA PREMINULA JE NAJVEĆA LJUBAV SLAVNE PEVAČICE: Karlo zavodio muškarce i žene, bio je gospodin i MANGUP

Proteklog vikenda navršilo se 30 godina od smrti Karla Metikoša, hrvatskog muzičara i velike Josipe Lisac.

Publika je mogla da vidi u njegovu čast dokumentarni film "Za dva kovčega slave", a na društvenim mrežama oglasila se hrvatska pevačica.

˝Ne može smrt odneti nešto što sam osećala toliko godina. Ponavljam osećanja, jer, zar se ljudi mogu voleti samo kada se dodiruju i gledaju? Zar osećanja mogu nestati, ako se dogodi nešto nepredvidivo na tom putu? Zar osećaji, slike, događaji i izgovorene reči umiru i odlaze? Ne, one su meni izgovorene, njih sam čula i doživela, i još uvek ih doživljavam", navodi Josipa.

Ona je podelila jednu anegdotu iz njihovog života.

"Kad se setim svih ludosti koje je radio i odmah se krenem smejati. Kada bi on video da ja nisam dobre volje, odmah bi me krenuo nasmejavati, izvoditi psine dok god me ne oraspoloži. Bio je izuzetno duhovit. Uvek je bio u velikom društvu i što bi ljudi više padali od smeha, on bi postajao sve smešniji. Ludnica totalna. Karlo je bio gospodin, ali je imao primese fakina (mangupa). Sve ljude je zaveo. I muškarce i žene. On je najzgodnoji muškarac kojeg sam ikada u životu videla. Jednom sam videla uživo Roberta Redforda. Pa on je grd ko lopov. A Karlo je bio visok, lep", podelila je na Istagramu pevačica.

