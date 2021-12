HARI I MEGAN U KLINČU SA MEDIJSKOM IMPERIJOM: Taman smislili plan kako da ih Britanci opet zavole, ali OVO im pomrsilo konce

Podkast o princu Hariju i Megan Markl koji je BBC trebalo da emituje je povučen jer su dobili žalbe preko 900 ljudi.

Naime, posle dokumentarca o princezi i medijima (The Princes and the Press documentary), trebalo je da se objavi i podkast kao prateća emisija o Hariju i Megan, ali gledaoci nisu bili zadovolji razvojem situacije pa su se žalili javnom servisu Britanije.

Ono što su gčledaoci zamerili autorima dokumentarca je što su objavili optužbe protiv Vilijamovog osoblja gde su tvrdili da su se oni dogovaralui kako da naškode Saseksima. Inače, dokumentarac ima dva dela, a Amol Rajan je prezentovao celu stvar koju su iz Rojal Hausa nazvali neosnovanim tvrdnjama, a sam podkast je imao još više kontroverznog materijala. Navodno, podkast će biti objavljen, ali datum nije naveden pa mnogi misle da je to kraj cele epizode sa Saseksima.

Da podsetimo, Megan Markl je pobedila je u sudskom postupku protiv novina "Mail on Sunday", koji je pokrenula jer je taj list objavio delove njenog pisma ocu. Britanski Apelacioni sud odbacio je žalbu te medijske grupacije da se održi suđenje povodom objave delova privatnog pisma vojvotkinje.

Sudija visokog suda početkom godine presudio je u korist vojvotkinje, odnosno na pravo privatnosti i vlasništva, i naglasio da je jasno da nema potrebe za potpunim postupkom. Ta odluka je sada potvrđena. Advokati Megan Markl ponovili su da je njeno pismo Tomasu Marklu iz avgusta 2018. godine bilo "duboko lično i jasno da je namera bila da ono ostane privatno".

