TIMOTIJEVIĆ POSLE 10 GODINA PROGOVORIO O SARADNJI S ANĐELINOM! Glumac OŠTRO o koleginici: Nije neki reditelj, njen FILM JE LOŠ!

Glumac Miloš Timotijević prisetio se saradnje sa holivudskom zvezdom, glumicom Anđelinom Džoli.

On je pre 10 godina igrao u njenom prvom rediteljskom ostvarenju, filmu "U zemlji krvi i meda", koji je prepoznat kao antisrpski film na ovim prostorima. Čitavu deceniju kasnije glumac je u emisiji Šok tok otkrio detalje saradnje sa Anđelinom, i istakao da ona nije dorasla poslu reditelja:

- Radio sam sa njom. Sve znamo, ta tema je potrošena, što se mene tiče . Lepa je, mi smo generacija, ona je par meseci mlađa od mene. Znao sam je kao glumicu, prvi put sam se sreo s njom kad je bila reditelj. To je bio njen prvenac, i na kraju se ispostavilo da i nije neki reditelj. Taj scenario je bio pristojniji daleko od njene režije. Najviše bi trebalo da pričamo koliko je taj film loš, to je moje mišljenje, ne bi dobio prelaznu ocenu. Ne ulazim u političku priču oko filma, to je loš film. Bila je previše blaga i popustljiva, to je bio jasan pokazatelj da ona nema jasnu viziju kako to treba da izgleda - rekao je Timotijević.

