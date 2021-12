CRNA UDOVICA I LEDI DI SE BORE ZA PRESTIŽNU NAGRADU: Objavljene nominacije za ZLATNI GLOBUS, a prvi put se dešava OVA stvar

Nominacije za 79. godišnju dodelu Zlatnog globusa objavljene su početkom nedelje, a čast da ih objavi pripala je reperu Snup Dogu.

Listu predvode vestern "The Power of the Dog" i komična drama "Belfast" sa sedam nominacija dok ih serija "Nasleđe" ima pet.

Uz Oskar, Zlatni globus je jedna od važnijih nagrada, sa dugom tradicijom glamura ali ova neće imat televizijaski prenos i to je prvi put od kada manifestacija postoji. Američka TV mreža NBC je odustala zbog serije kontroverzi, a jedna od glavnih je optužba da među članovima žirija nema dovoljno raznolikosti, odnosno da žiri uglavnom čine belci. Svakako HFPA planira da idži ceremoniju, a navodno će pobednici biti objavljeni na pres konferenciji.

"The Power of the Dog" dobio je nominacije za najbolji film, najbolju režiju i najbolji scenario, kao i za najboljeg glumca Benedict Cumberbatch, najboljeg sporednog glumca Kodi Smit-McPhee, najbolju sporednu glumicu Kirsten Dunst i najbolju originalnu muziku, a Belfast ima nominacije za najbolji film, režiju, scenario, glumca, glumicu i najbolju originalnu pesmu.

Pobednici 79. dodele Zlatnog globusa biće objavljeni u nedelju, 9. januara 2022. godine.

Najbolji film - Drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Najbolji film – Mjuzikl ili komedija

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick Tick Boom

West Side Story

Najbolja glumica - Drama

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – House of Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Najbolji glumac - Drama

Mahershala Ali – Swan Song

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Najbolja glumica (Komedija ili mjuzikl)

Alana Haim – Licorice Pizza

Marion Cotillard – Annette

Jennifer Lawrence – Don't Look Up

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – West Side Story

Najbolji glumac (Komedija ili mjuzikl)

Leo DiCaprio – Don’t Look Up

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – Tick, Tick… BOOM!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – In the Heights

Najbolji reditelj ili rediteljka

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Steven Spielberg – West Side Story

Denis Villeneuve – Dune

Najbolja serija (Drama)

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Najbolja serija (Mjuzikl ili komedija)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Najbolja limitirana TV serija

Dopesick

American Crime Story: Impeachment

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Najbolja sporedna glumica

Caitríona Balfe ('Belfast')

Ariana DeBose ('West Side Story')

Kirsten Dunst ('The Power of the Dog')

Aunjanue Ellis ('King Richard')

Ruth Negga ('Passing')

Najbolji sporedni glumac

Ben Affleck ('The Tender Bar')

Jamie Dornan ('Belfast')

Ciarán Hinds ('Belfast')

Troy Kotsur ('CODA')

Kodi Smit-McPhee ('The Power of the Dog')

Ostatak nominovanih možete videti na zvaničnom sajtu Zlatnog globusa.

