LOLA IZ SREĆNIH LJUDI ŽIVELA U AMERICI, IMALA RESTORAN U ALBANIJI Zlata krije sina od javnosti a kolege su je zbog ovog OPTUŽIVALE

Zlata Numanagić (71) poslednjih godina retko se pojavljuje u javnosti.

Uloga Lole Golubović u "Srećnim ljudima" obeležila joj je život, a u seriji je zamenila Tanju Bošković, koja je originalno tumačila ovaj lik. U "Nemanjićima" je igrala strinu Stefana Prvovenčanog i sestru žene Kulina Bana.

- Retke su uloge koje odgovaraju mojim godinama i drago mi je što me reditelj Marko Marinković setio i pozvao, mada sam već uspešno sarađivala s njim - rekla je bila Zlata Numanagić o svom liku tada.

Zlata se i dalje bavi glumom, pa je nedavno snimila film "Nije sve kao što izgleda", dok joj je par godina veliki izvor prihoda bio - iz inostranstva.

Numanagićeva, koja ima sina Fedora kog krije od javnosti, sa prijateljicom je svojevremeno otvorila restoran u Albaniji, a u više navrata je pričala koliko je bila zadovoljna svojim privatnim biznisom.

Jedna od najpoznatijih Zlatinih uloga bila je lik Lole Golubović u "Srećnim ljudima", a glumica se tokom rada na seriji u jednom trenutku odselila u Ameriku i živela na relaciji Amerika - Srbija.

"U toku serije sam se ja preselila u Ameriku, pa sam dolazila. Meni je tamo bilo lepo jer sam bila srećna. Kolege su me optuživale: "Ti, Boga ti, kao da si u Pančevu. Dolaziš iz Amerike u Beograd i obrnuto." Prijateljica i ja smo jedne godine otišle na letovanje u Albaniju i sledeće godine, to je bilo leto 2016, samo to jedno leto, nas dve smo držale tamo restoran. Videle smo da tamo ima potencijala. Iznajmile smo restoran, to je jedno veličanstveno iskustvo, divno smo se provele. Međutim, ja sam perfekcionista i imala sam stres da sve bude kako treba, tako da nikad više ne bih bila sa te strane. Ali srećna sam što sam i dalje radoznala i što želim da istražim nove stvari", otkrila je Zlata u "Jutru".

- To je jedno neprocenjivo iskustvo i ne može da se uporedi ni sa jednim zanimanjem kojim sam se do sada bavila. Znam da su mnogi pomislili da smo tamo imale probleme što smo otvorile restoran, ali to je glupost. Ljudi su nas dočekali raširenih ruku. Oni su ljubazan narod. Počev od policije, do službe za dezinsekciju, preko banke, pa sve do komšija koji su hotelijeri, svi su nam pomagali. Ako nam nešto nedostaje, oni bi nas vozili u nabavke - kazala je ona jednom prilikom, dok je naposletku odustala od ovog biznisa

Kako kaže, želja joj je da se što duže bavi glumačkim poslom, ali ne voli da se nameće.

"Ja i danas čekam da zazvoni telefon, ne umem da se preporučim. Ja bih samo volela da radim što više, dok mi to zdravlje i snaga dozvoljavaju. Nikad ne znate šta nosi dan, a šta noć", istakla je glumica.

Zlata je prošle nedelje ostala bez velikog prijatelja, glumca Desimira Stanojevića koji je preminuo u 69. godini, a njegov odlazak teško podnosi.

"Nas dvoje smo i privatno bili prijatelji, baš sam se potresla. U jednom trenutku sam rekla da sam čak ja koja sam toliko rečita ostala bez reči. Baš mi je i teško i krivo", otvorila je dušu Zlata.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Youtube