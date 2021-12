TAMARA DRAGIČEVIĆ OGOLILA DUŠU Progovorila o strahu koji je imala, a njen muž Petar otvoreno govorio o strani koju javnost ne vidi

Ulogom Silvane Armenulić u filmu Toma glumica Tamara Dragičević dočarala je emociju, ali i život pevačice sevdalinki koja je obeležila jednu muzičku epohu.

- Iako sam jedina bila pozvana na kasting za ulogu Silvane, morala sam kao i svi glumci da prođem probno snimanje. Kada se birao glumac za Tomu Zdravkovića, isto sam bila na probnim snimanjima. Za sve to vreme nisam znala da sam dobila ulogu - prisetila se Tamara za Blic.

Šarmantna glumica je svesna da se uloge jednostavno dese.

- Nekome prava uloga dođe na početku karijere, a nekome kasnije. Ja sam imala sreću da to bude u pravo vreme za mene. Bila sam spremna za nju. Uloga Silvane je bila prava za mene i u potpunosti mi je “legla”. Ovo je najveća i najznačajnije u mojoj karijeri. Bila sam potpuno usredsređena na snimanje, da se što bolje osećam u toj ulozi, da se što više približim Silvani, a da zadržim sebe i dam svoj pečat. Nisam želela da to bude imitacija. Za sve nas je to bio veoma zahtevan zadatak, jer je velika bila odgovornost. To su ličnosti koje ljudi vole, o čijim životima mnogo znaju, to su upečatljive karijere i sudbine. Sve je to trebalo provući kroz sebe, dati romantičnu notu, a da bude sve realno. Prema njenim rečima nije joj bilo teško da skine bosanski akcenat.

- Moj tata je rođen u Brčkom, a imao je rodbinu u Sarajevu, Višegradu i Čajniču. Kroz detinjstvo sam slušala te ljude. Plašila sam se gde treba da izgovorim “j”. Akcenat mi nije bio problem - istakla je Tamara i dodala da je Silvana žena koja je bila dostojanstvena, graciozna, ali i tužna.

I njen suprug Petar Benčina ostvario je zapaženu ulogu u filmu tumačeći lik doktora Tome Zdravkovića, a na pitanje da li uspevaju jasno da postave granice između poslovnog i privatnog, odgovara:

– U našem životu su to prioriteti deca i porodica. Naravno da o poslu pričamo, komentarišemo, da delimo iskustva. Ali nam to nije fokus kada smo kod kuće. Imamo divnu porodicu, prijatelje koje nisu iz ovog posla i razgovor sa njima nam dođe kao ventil.

Ovaj bačni par koji važi za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni, u filmu nije delio kadar.

- Nismo bili u poziciji da jedno od drugog tražimo savet ili mišljenje. Dešavalo se da Tamara snima pre podne, ja posle podne, ali pošto na set dolazimo ranije, imao sam priliku da vidim šta radi. Već tada sam znao da u toj ulozi postoji nešto tanano, što nije pitanje odluke ili činjenica. Tamara je uhvatila neku specifičnu nit koja joj je pomogla da ode korak dalje od nečega što se smatra dobrom ulogom, a što nije lako racionalno analizirati – rekao je ranije Petar dodajući da su skoro svaki snimajući dan pratile su određene nedoumice i nesigurnosti, koje smo rešavali na licu mesta.

